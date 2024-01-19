https://ria.ru/20240119/kompensatsii-1922349786.html

В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации

В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации - РИА Новости, 19.01.2024

В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации

Владельцев домов, попавших в зону подтопления в Севастополе из-за сильных осадков и паводка, выплатят компенсации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:42

2024-01-19T14:42

2024-01-19T14:42

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Владельцев домов, попавших в зону подтопления в Севастополе из-за сильных осадков и паводка, выплатят компенсации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму действует штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и возможным подъемом уровня рек на 2,5 метра. Развожаев ранее сообщил, что из-за обильных осадков и паводка оказались подтопленными десятки домов и дачных участков, на автодорогах наблюдается перелив воды и вынос щебня, ведется расчистка русел рек, эвакуация жителей. "Будет предусмотрена выплата до 100 тысяч рублей, дал поручение предусмотреть выделение соответствующих средств из резервного фонда", - написал Развожаев. По его словам, заявление через Госуслуги подавать не надо, муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом, как только уйдет вода.

https://ria.ru/20240119/predpriyatiya-1922262427.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев