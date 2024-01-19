Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/kompensatsii-1922349786.html
В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации
В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации - РИА Новости, 19.01.2024
В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации
Владельцев домов, попавших в зону подтопления в Севастополе из-за сильных осадков и паводка, выплатят компенсации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:42
2024-01-19T14:42
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922269051_128:0:1154:577_1920x0_80_0_0_4b0950e1e3ef68c2d511520d77b306e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Владельцев домов, попавших в зону подтопления в Севастополе из-за сильных осадков и паводка, выплатят компенсации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму действует штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и возможным подъемом уровня рек на 2,5 метра. Развожаев ранее сообщил, что из-за обильных осадков и паводка оказались подтопленными десятки домов и дачных участков, на автодорогах наблюдается перелив воды и вынос щебня, ведется расчистка русел рек, эвакуация жителей. "Будет предусмотрена выплата до 100 тысяч рублей, дал поручение предусмотреть выделение соответствующих средств из резервного фонда", - написал Развожаев. По его словам, заявление через Госуслуги подавать не надо, муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом, как только уйдет вода.
https://ria.ru/20240119/predpriyatiya-1922262427.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922269051_119:0:888:577_1920x0_80_0_0_1a6eceff7c3c6cde53ca73caa9700eb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации

Развожаев: в Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяПаводок в Севастополе
Паводок в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Паводок в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Владельцев домов, попавших в зону подтопления в Севастополе из-за сильных осадков и паводка, выплатят компенсации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
В Крыму действует штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и возможным подъемом уровня рек на 2,5 метра. Развожаев ранее сообщил, что из-за обильных осадков и паводка оказались подтопленными десятки домов и дачных участков, на автодорогах наблюдается перелив воды и вынос щебня, ведется расчистка русел рек, эвакуация жителей.
"Будет предусмотрена выплата до 100 тысяч рублей, дал поручение предусмотреть выделение соответствующих средств из резервного фонда", - написал Развожаев.
По его словам, заявление через Госуслуги подавать не надо, муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом, как только уйдет вода.
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат компенсацию
09:51
 
СевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала