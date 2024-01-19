https://ria.ru/20240119/kavkaz-1922348419.html

В МЭР оценили турпоток на курорты Северо-Кавказского федерального округа

В МЭР оценили турпоток на курорты Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 19.01.2024

В МЭР оценили турпоток на курорты Северо-Кавказского федерального округа

Доля Северного Кавказа в общероссийском туризме по числу турпоездок выросла в 1,5 раза – с 2,3 процента в 2019 году до 3,5 процента в 2023 году, в том числе за... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:38

2024-01-19T14:38

2024-01-19T14:38

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Доля Северного Кавказа в общероссийском туризме по числу турпоездок выросла в 1,5 раза – с 2,3 процента в 2019 году до 3,5 процента в 2023 году, в том числе за счет развития круглогодичных путешествий, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Фактически почти в 1,5 раза. И эта доля продолжит расти", – сказал Вахруков, выступая на совещании по вопросам развития туротрасли в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), имея в виду число турпоездок. Он отметил, что такая динамика достигнута, в том числе, за счет снижения сезонности на курортах Северного Кавказа. В ходе совещания министр экономического развития Максим Решетников также уточнил, что за январь-ноябрь прошедшего года в СКФО отдохнуло 2,5 миллиона человек, а число турпоездок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 55 процентов. В свою очередь Вахруков отметил, что рост турпотока на горнолыжные курорты Северного Кавказа по итогам года составил 18 процентов. "По Домбаю рост больше, чем на 11 процентов, по Эльбрусу – на 26 процентов, по Архызу – на 20 процентов. Всего в среднем по северокавказским горнолыжным курортам рост составил 18 процентов по 2023 году по сравнению с 2022 годом", – заключил замминистра.

https://ria.ru/20240119/turtsiya-1922274921.html

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