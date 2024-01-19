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В МЭР оценили турпоток на курорты Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 19.01.2024
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Туризм
 
14:38 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/kavkaz-1922348419.html
В МЭР оценили турпоток на курорты Северо-Кавказского федерального округа
В МЭР оценили турпоток на курорты Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 19.01.2024
В МЭР оценили турпоток на курорты Северо-Кавказского федерального округа
Доля Северного Кавказа в общероссийском туризме по числу турпоездок выросла в 1,5 раза – с 2,3 процента в 2019 году до 3,5 процента в 2023 году, в том числе за... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:38
2024-01-19T14:38
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Доля Северного Кавказа в общероссийском туризме по числу турпоездок выросла в 1,5 раза – с 2,3 процента в 2019 году до 3,5 процента в 2023 году, в том числе за счет развития круглогодичных путешествий, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Фактически почти в 1,5 раза. И эта доля продолжит расти", – сказал Вахруков, выступая на совещании по вопросам развития туротрасли в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), имея в виду число турпоездок. Он отметил, что такая динамика достигнута, в том числе, за счет снижения сезонности на курортах Северного Кавказа. В ходе совещания министр экономического развития Максим Решетников также уточнил, что за январь-ноябрь прошедшего года в СКФО отдохнуло 2,5 миллиона человек, а число турпоездок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 55 процентов. В свою очередь Вахруков отметил, что рост турпотока на горнолыжные курорты Северного Кавказа по итогам года составил 18 процентов. "По Домбаю рост больше, чем на 11 процентов, по Эльбрусу – на 26 процентов, по Архызу – на 20 процентов. Всего в среднем по северокавказским горнолыжным курортам рост составил 18 процентов по 2023 году по сравнению с 2022 годом", – заключил замминистра.
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новости - туризм, северный кавказ, скфо, максим решетников, туризм, отдых в россии 2021 летом, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Северный Кавказ, СКФО, Максим Решетников, Туризм, отдых в России 2021 летом, отдых в России
В МЭР оценили турпоток на курорты Северо-Кавказского федерального округа

Решетников: на курортах СКФО в 2023 году отдохнули 2,5 миллиона туристов

© РИА Новости / Егор Комаров | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт Домбай
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Егор Комаров
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Доля Северного Кавказа в общероссийском туризме по числу турпоездок выросла в 1,5 раза – с 2,3 процента в 2019 году до 3,5 процента в 2023 году, в том числе за счет развития круглогодичных путешествий, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Фактически почти в 1,5 раза. И эта доля продолжит расти", – сказал Вахруков, выступая на совещании по вопросам развития туротрасли в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), имея в виду число турпоездок. Он отметил, что такая динамика достигнута, в том числе, за счет снижения сезонности на курортах Северного Кавказа.
В ходе совещания министр экономического развития Максим Решетников также уточнил, что за январь-ноябрь прошедшего года в СКФО отдохнуло 2,5 миллиона человек, а число турпоездок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 55 процентов.
В свою очередь Вахруков отметил, что рост турпотока на горнолыжные курорты Северного Кавказа по итогам года составил 18 процентов. "По Домбаю рост больше, чем на 11 процентов, по Эльбрусу – на 26 процентов, по Архызу – на 20 процентов. Всего в среднем по северокавказским горнолыжным курортам рост составил 18 процентов по 2023 году по сравнению с 2022 годом", – заключил замминистра.
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ТуризмНовости - ТуризмСеверный КавказСКФОМаксим РешетниковТуризмотдых в России 2021 летомотдых в России
 
 
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