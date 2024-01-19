https://ria.ru/20240119/izbienie-1922249084.html

В Челябинске подростки избили школьника

В Челябинске подростки избили школьника - РИА Новости, 19.01.2024

В Челябинске подростки избили школьника

Полиция в Челябинске установила участников инцидента у жилого дома, где группа подростков напала на школьника из-за возникшего ранее словесного конфликта,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:34

2024-01-19T07:34

2024-01-19T07:34

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Полиция в Челябинске установила участников инцидента у жилого дома, где группа подростков напала на школьника из-за возникшего ранее словесного конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. Как сообщил местный интернет-портал 74.ru, инцидент произошел вечером в среду - в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили восьмиклассника и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Нападение на мальчика они сняли на видео, уточняет СМИ. По данным ГУМВД, в отдел полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску поступило заявление от родителей несовершеннолетнего, 2009 года рождения, о том, что у дома по улице 2-й Эльтонской их сыну были нанесены травмы. "При опросе потерпевшего установлено, что нападавшие являются его знакомыми, учащимися его и соседней школ, с которыми у подростка ранее имелся словесный конфликт. Полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности нападавших, они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств и дальнейшей работы по данному происшествию", - говорится в сообщении. Проведение предварительной проверки и последующее принятие решения взяты на контроль руководством УМВД России по Челябинску, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922202234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, челябинск, россия