https://ria.ru/20240119/istoriya-1922279948.html

В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории

В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории - РИА Новости, 19.01.2024

В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории

Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:01

2024-01-19T11:01

2024-01-19T11:10

общество

россия

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госдума рф

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год семьи

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" материалы, помогающие в изучении семейной истории. "Направила депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Прошу включить в "Разговоры о важном" материалы, которые помогут изучить семейную историю", - написала она в своём Telegram-канале. Она отметила, что для популяризации семейных ценностей в Год семьи необходимо вовлечь подрастающее поколение в изучение истории своих предков - это поможет укрепить связь между поколениями.

https://ria.ru/20230323/razgovory-1859950509.html

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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы