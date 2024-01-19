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В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории - РИА Новости, 19.01.2024
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11:01 19.01.2024 (обновлено: 11:10 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/istoriya-1922279948.html
В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории
В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории - РИА Новости, 19.01.2024
В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории
Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:01
2024-01-19T11:10
общество
россия
сергей кравцов
госдума рф
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" материалы, помогающие в изучении семейной истории. "Направила депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Прошу включить в "Разговоры о важном" материалы, которые помогут изучить семейную историю", - написала она в своём Telegram-канале. Она отметила, что для популяризации семейных ценностей в Год семьи необходимо вовлечь подрастающее поколение в изучение истории своих предков - это поможет укрепить связь между поколениями.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории

В ГД предложили включить в "Разговоры о важном" материалы по семейной истории

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" материалы, помогающие в изучении семейной истории.
«
"Направила депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Прошу включить в "Разговоры о важном" материалы, которые помогут изучить семейную историю", - написала она в своём Telegram-канале.
Она отметила, что для популяризации семейных ценностей в Год семьи необходимо вовлечь подрастающее поколение в изучение истории своих предков - это поможет укрепить связь между поколениями.
Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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ОбществоРоссияСергей КравцовГосдума РФСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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