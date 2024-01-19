https://ria.ru/20240119/inoagenty-1922440575.html

Минюст включил в список иноагентов журналистку Тагаеву* и социолога Юдина*

Минюст включил в список иноагентов журналистку Тагаеву* и социолога Юдина* - РИА Новости, 19.01.2024

Минюст включил в список иноагентов журналистку Тагаеву* и социолога Юдина*

Министерство юстиции России включило в список иноагентов российскую журналистку Лолу Тагаеву* и лидера экологического движения Евгению Чирикову*, сообщается на... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T21:57

2024-01-19T21:57

2024-01-19T21:57

общество

россия

украина

смоленская областная дума

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в список иноагентов российскую журналистку Лолу Тагаеву* и лидера экологического движения Евгению Чирикову*, сообщается на сайте ведомства. "Девятнадцатого января 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Владислав Живица*, Владислав Олейник*, Лола Тагаева*, Евгения Чирикова*, Григорий Юдин*, лекторий "Живое слово", а также "Комитет ингушской независимости", — говорится в сообщении. По данным Минюста, блогер Владислав Олейник* и журналистка Лола Тагаева* распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, выступали против СВО на Украине. Кроме того, они являются участниками организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, проживают за пределами России. Согласно информации на сайте ведомства, бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, формируя негативный образ России, а также Вооруженных Сил РФ, создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов. Сотрудничал с иностранной организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, проживает за пределами России. Иноагент Евгения Чирикова*, российский политик и лидер экологического движения, участвовала в качестве эксперта и респондента на информплощадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Создавала сообщения и материалы иноагентов. Является участником организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Проживает за пределами России. Включенный в список иноагентов социолог Григорий Юдин* создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации. Лекторий "Живое слово"** также включен в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также информацию, направленную на формирование негативного отношения к общественно-политической обстановке в РФ. Активно взаимодействовал с иностранными агентами. По данным Минюста, "Комитет ингушской независимости"** выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, осуществлял взаимодействие с зарубежными структурами. Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключено некоммерческое партнерство "Институт развития прессы – Сибирь".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Издание, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

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общество, россия, украина, смоленская областная дума