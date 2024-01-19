https://ria.ru/20240119/ideologiya-1922244159.html

Мадуро назвал идеологию Милея нацистской

Мадуро назвал идеологию Милея нацистской - РИА Новости, 19.01.2024

Мадуро назвал идеологию Милея нацистской

Выступление аргентинского президента Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:45

2024-01-19T05:45

2024-01-19T05:45

в мире

давос

венесуэла

аргентина

николас мадуро

хавьер милей

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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Выступление аргентинского президента Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его идеологии, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión. "Аргентинский народ должен быть опечален, пристыжен и возмущен ошибкой, которую Хавьер Милей совершил на саммите в Давосе. Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец - нет! Нацист и маккартист", — сказал политик.В своей речи в Давосе Милей заявил, что странам Запада, которые построили свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма, который в различных формах приводит государства к бедности. Свободный рыночный капитализм он назвал "единственным инструментом, который может покончить с голодом и нищетой", подробно обосновав свои либертарианские тезисы. В понедельник Мадуро направил своему коллеге из Аргентины послание, в котором заявил, что тот неправ в своей политике, которая разрушит экономику этой страны, и назвал ее ошибкой в истории Латинской Америки.

https://ria.ru/20240111/argentina-1920789692.html

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венесуэла

аргентина

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Максим Горбачев

в мире, давос, венесуэла, аргентина, николас мадуро, хавьер милей