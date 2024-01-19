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Мадуро назвал идеологию Милея нацистской - РИА Новости, 19.01.2024
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05:45 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ideologiya-1922244159.html
Мадуро назвал идеологию Милея нацистской
Мадуро назвал идеологию Милея нацистской - РИА Новости, 19.01.2024
Мадуро назвал идеологию Милея нацистской
Выступление аргентинского президента Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:45
2024-01-19T05:45
в мире
давос
венесуэла
аргентина
николас мадуро
хавьер милей
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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Выступление аргентинского президента Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его идеологии, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión. &quot;Аргентинский народ должен быть опечален, пристыжен и возмущен ошибкой, которую Хавьер Милей совершил на саммите в Давосе. Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец - нет! Нацист и маккартист&quot;, — сказал политик.В своей речи в Давосе Милей заявил, что странам Запада, которые построили свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма, который в различных формах приводит государства к бедности. Свободный рыночный капитализм он назвал "единственным инструментом, который может покончить с голодом и нищетой", подробно обосновав свои либертарианские тезисы. В понедельник Мадуро направил своему коллеге из Аргентины послание, в котором заявил, что тот неправ в своей политике, которая разрушит экономику этой страны, и назвал ее ошибкой в истории Латинской Америки.
https://ria.ru/20240111/argentina-1920789692.html
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в мире, давос, венесуэла, аргентина, николас мадуро, хавьер милей
В мире, Давос, Венесуэла, Аргентина, Николас Мадуро, Хавьер Милей
Мадуро назвал идеологию Милея нацистской

Мадуро после речи Милея в Давосе назвал его идеологию нацистской

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Выступление аргентинского президента Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его идеологии, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
«

"Аргентинский народ должен быть опечален, пристыжен и возмущен ошибкой, которую Хавьер Милей совершил на саммите в Давосе. Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец - нет! Нацист и маккартист", — сказал политик.

В своей речи в Давосе Милей заявил, что странам Запада, которые построили свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма, который в различных формах приводит государства к бедности. Свободный рыночный капитализм он назвал "единственным инструментом, который может покончить с голодом и нищетой", подробно обосновав свои либертарианские тезисы.
В понедельник Мадуро направил своему коллеге из Аргентины послание, в котором заявил, что тот неправ в своей политике, которая разрушит экономику этой страны, и назвал ее ошибкой в истории Латинской Америки.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его
11 января, 18:12
 
В миреДавосВенесуэлаАргентинаНиколас МадуроХавьер Милей
 
 
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