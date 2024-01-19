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В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП - РИА Новости, 19.01.2024
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00:14 19.01.2024 (обновлено: 00:15 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/gruzovik-1922230275.html
В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП
В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП - РИА Новости, 19.01.2024
В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП
Управление Роспотребнадзора по Москве не выявило загрязнения воздуха после ДТП на севере столицы с грузовиком, который перевозил фтороводородную кислоту,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:14
2024-01-19T00:15
происшествия
москва
ленинградское шоссе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве не выявило загрязнения воздуха после ДТП на севере столицы с грузовиком, который перевозил фтороводородную кислоту, сообщается на сайте ведомства. "В управление Роспотребнадзора по Москве в 8.00 18 января 2024 года из Главного управления МЧС России по Москве поступила информация о ДТП на Ленинградском шоссе, 25-й километр (в районе строительства развязки), в результате которого произошло повреждение контейнера с фтороводородной кислотой, расположенной на платформе грузового автомобиля марки Volvo", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание фтороводородной кислоты около ближайших малоэтажных частных домов на расстоянии 50 метров от аварии. "По результатам проведенных исследований превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в Москве находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240115/deti-1921429882.html
москва
ленинградское шоссе
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происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Ленинградское шоссе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП

На Ленинградском шоссе в Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожая обстановка в Москве
Дорожая обстановка в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дорожая обстановка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве не выявило загрязнения воздуха после ДТП на севере столицы с грузовиком, который перевозил фтороводородную кислоту, сообщается на сайте ведомства.
«
"В управление Роспотребнадзора по Москве в 8.00 18 января 2024 года из Главного управления МЧС России по Москве поступила информация о ДТП на Ленинградском шоссе, 25-й километр (в районе строительства развязки), в результате которого произошло повреждение контейнера с фтороводородной кислотой, расположенной на платформе грузового автомобиля марки Volvo", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание фтороводородной кислоты около ближайших малоэтажных частных домов на расстоянии 50 метров от аварии.
"По результатам проведенных исследований превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в Москве находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияМоскваЛенинградское шоссеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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