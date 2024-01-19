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Костромской фермер по господдержке увеличил в 10 раз производство говядины - РИА Новости, 19.01.2024
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17:57 19.01.2024
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Костромской фермер по господдержке увеличил в 10 раз производство говядины
Костромской фермер по господдержке увеличил в 10 раз производство говядины - РИА Новости, 19.01.2024
Костромской фермер по господдержке увеличил в 10 раз производство говядины
Фермер из Макарьевского района Костромской области с помощью средств "Агростартапа" увеличил производство говядины в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:57
2024-01-19T17:57
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Фермер из Макарьевского района Костромской области с помощью средств "Агростартапа" увеличил производство говядины в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства области. Примером успешной реализации гранта является хозяйство Александра Поспелова. Индивидуальный предприниматель, представивший проект по разведению крупного рогатого скота, получил меру поддержки в 2020 году. На средства гранта он купил сельскохозяйственную технику и оборудование для заготовки кормов. В результате за время реализации проекта благодаря государственной поддержке предприниматель увеличил производство говядины в 10 раз. Поддержка малых форм хозяйствования на селе – один из приоритетов развития агропромышленного комплекса региона. Господдержка оказывается для стимуляции хозяйства к развитию производств, увеличению объема выпускаемой продукции. Грант "Агростартап" предоставляется благодаря национальному проекту для развития хозяйств. Так, в 2023 году в Костромской области довели до начинающих аграриев и сельскохозяйственных товаропроизводителей более 31 миллиона рублей. В результате индивидуальные предприниматели реализовали проекты по выращиванию овощей в открытом грунте, зерновых культур, развитию пчеловодства и так далее.
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твой бизнес – новости, костромская область, макарьевский район, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Костромская область, Макарьевский район, Поддержка бизнеса

Костромской фермер по господдержке увеличил в 10 раз производство говядины

© Фото : Администрация Костромской областиХозяйство Александра Поспелова в Костромской области
Хозяйство Александра Поспелова в Костромской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Администрация Костромской области
Хозяйство Александра Поспелова в Костромской области
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Фермер из Макарьевского района Костромской области с помощью средств "Агростартапа" увеличил производство говядины в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства области.
Примером успешной реализации гранта является хозяйство Александра Поспелова. Индивидуальный предприниматель, представивший проект по разведению крупного рогатого скота, получил меру поддержки в 2020 году. На средства гранта он купил сельскохозяйственную технику и оборудование для заготовки кормов.
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В результате за время реализации проекта благодаря государственной поддержке предприниматель увеличил производство говядины в 10 раз.
Поддержка малых форм хозяйствования на селе – один из приоритетов развития агропромышленного комплекса региона. Господдержка оказывается для стимуляции хозяйства к развитию производств, увеличению объема выпускаемой продукции.
Грант "Агростартап" предоставляется благодаря национальному проекту для развития хозяйств. Так, в 2023 году в Костромской области довели до начинающих аграриев и сельскохозяйственных товаропроизводителей более 31 миллиона рублей. В результате индивидуальные предприниматели реализовали проекты по выращиванию овощей в открытом грунте, зерновых культур, развитию пчеловодства и так далее.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиКостромская областьМакарьевский районПоддержка бизнеса
 
 
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