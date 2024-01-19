https://ria.ru/20240119/govyadina-1922404300.html

Костромской фермер по господдержке увеличил в 10 раз производство говядины

Костромской фермер по господдержке увеличил в 10 раз производство говядины - РИА Новости, 19.01.2024

Костромской фермер по господдержке увеличил в 10 раз производство говядины

Фермер из Макарьевского района Костромской области с помощью средств "Агростартапа" увеличил производство говядины в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:57

2024-01-19T17:57

2024-01-19T17:57

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Фермер из Макарьевского района Костромской области с помощью средств "Агростартапа" увеличил производство говядины в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства области. Примером успешной реализации гранта является хозяйство Александра Поспелова. Индивидуальный предприниматель, представивший проект по разведению крупного рогатого скота, получил меру поддержки в 2020 году. На средства гранта он купил сельскохозяйственную технику и оборудование для заготовки кормов. В результате за время реализации проекта благодаря государственной поддержке предприниматель увеличил производство говядины в 10 раз. Поддержка малых форм хозяйствования на селе – один из приоритетов развития агропромышленного комплекса региона. Господдержка оказывается для стимуляции хозяйства к развитию производств, увеличению объема выпускаемой продукции. Грант "Агростартап" предоставляется благодаря национальному проекту для развития хозяйств. Так, в 2023 году в Костромской области довели до начинающих аграриев и сельскохозяйственных товаропроизводителей более 31 миллиона рублей. В результате индивидуальные предприниматели реализовали проекты по выращиванию овощей в открытом грунте, зерновых культур, развитию пчеловодства и так далее.

https://ria.ru/20240119/samozanyatye-1922398224.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, костромская область, макарьевский район, поддержка бизнеса