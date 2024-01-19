https://ria.ru/20240119/gibel-1922358794.html

В Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме

В Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме - РИА Новости, 19.01.2024

В Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме

Двое детей погибли, отравившись угарным газом в частном доме в Кызыле, еще один ребенок и родители доставлены в больницу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:17

2024-01-19T15:17

2024-01-19T15:17

происшествия

кызыл

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Двое детей погибли, отравившись угарным газом в частном доме в Кызыле, еще один ребенок и родители доставлены в больницу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "К большому сожалению, двое детей погибли, предположительно, от отравления угарным газом в столичном микрорайоне Вавилинский затон. Одной было 14 лет, второй малышке не исполнилось и месяца. Это очень горько. Их родители и брат-первоклассник доставлены в больницу. Находятся в тяжелом состоянии... Глава семьи служит по контракту, недавно вернулся с зоны проведения СВО. Мы окажем семье всю необходимую помощь", - написал Ховалыг. Он добавил, что по словам родственников, семья жаловалась на проблемы с печкой, собирались провести чистку. Прокуратура республики в свою очередь организовала проверку по факту смерти детей. "Предварительно установлено, что 19 января 2024 года в частном доме в результате неправильного обращения с отопительной печью произошло задымление, в результате которого от отравления угарным газом погибли двое несовершеннолетних детей", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20240112/samara-1920923859.html

https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html

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происшествия, кызыл, владислав ховалыг