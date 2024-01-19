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В Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме
В Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме - РИА Новости, 19.01.2024
В Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме
Двое детей погибли, отравившись угарным газом в частном доме в Кызыле, еще один ребенок и родители доставлены в больницу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:17
2024-01-19T15:17
2024-01-19T15:17
происшествия
кызыл
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Двое детей погибли, отравившись угарным газом в частном доме в Кызыле, еще один ребенок и родители доставлены в больницу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "К большому сожалению, двое детей погибли, предположительно, от отравления угарным газом в столичном микрорайоне Вавилинский затон. Одной было 14 лет, второй малышке не исполнилось и месяца. Это очень горько. Их родители и брат-первоклассник доставлены в больницу. Находятся в тяжелом состоянии... Глава семьи служит по контракту, недавно вернулся с зоны проведения СВО. Мы окажем семье всю необходимую помощь", - написал Ховалыг. Он добавил, что по словам родственников, семья жаловалась на проблемы с печкой, собирались провести чистку. Прокуратура республики в свою очередь организовала проверку по факту смерти детей. "Предварительно установлено, что 19 января 2024 года в частном доме в результате неправильного обращения с отопительной печью произошло задымление, в результате которого от отравления угарным газом погибли двое несовершеннолетних детей", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20240112/samara-1920923859.html
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происшествия, кызыл, владислав ховалыг
Происшествия, Кызыл, Владислав Ховалыг
В Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме
Ховалыг: в Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме
КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости.
Двое детей погибли, отравившись угарным газом в частном доме в Кызыле, еще один ребенок и родители доставлены в больницу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале
.
"К большому сожалению, двое детей погибли, предположительно, от отравления угарным газом в столичном микрорайоне Вавилинский затон. Одной было 14 лет, второй малышке не исполнилось и месяца. Это очень горько. Их родители и брат-первоклассник доставлены в больницу. Находятся в тяжелом состоянии... Глава семьи служит по контракту, недавно вернулся с зоны проведения СВО. Мы окажем семье всю необходимую помощь", - написал Ховалыг.
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Он добавил, что по словам родственников, семья жаловалась на проблемы с печкой, собирались провести чистку.
Прокуратура республики в свою очередь организовала проверку по факту смерти детей. "Предварительно установлено, что 19 января 2024 года в частном доме в результате неправильного обращения с отопительной печью произошло задымление, в результате которого от отравления угарным газом погибли двое несовершеннолетних детей", - сообщило ведомство.
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