https://ria.ru/20240119/gaza-1922343926.html

В ООН рассказали о тайных арестах палестинцев Израилем в секторе Газа

В ООН рассказали о тайных арестах палестинцев Израилем в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2024

В ООН рассказали о тайных арестах палестинцев Израилем в секторе Газа

Несколько тысяч палестинцев были тайно арестованы Израилем по всему сектору Газа с 7 октября, многие стали жертвами жестокого обращения, заявил на брифинге в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:20

2024-01-19T14:20

2024-01-19T14:20

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ЖЕНЕВА, 19 янв - РИА Новости. Несколько тысяч палестинцев были тайно арестованы Израилем по всему сектору Газа с 7 октября, многие стали жертвами жестокого обращения, заявил на брифинге в Женеве глава офиса Управления ООН по правам человека на оккупированной Палестинской территории Аджит Сунга. "С 7 октября в Газе было арестовано несколько тысяч палестинцев, но невозможно привести точные цифры из-за ситуации с безопасностью на местах и того факта, что эти задержания происходят по всей территории сектора Газа", - сказал он. Сунга добавил, что информация, полученная УВКПЧ, подтверждает широкомасштабное содержание под стражей палестинцев, в том числе многих гражданских лиц, которые содержатся без связи с внешним миром, часто подвергаются жестокому обращению, не имея доступа к своим семьям, адвокатам или эффективной судебной защите. "Если Израиль не сможет продемонстрировать веские соображения безопасности для каждого человека, остающегося под стражей, им должны быть предъявлены обвинения или они должны быть освобождены. Израильские власти должны обеспечить, чтобы семьи имели доступ к информации о своих близких. Все случаи жестокого обращения или пыток с арестованными или содержащимися под стражей лицами должны быть тщательно и прозрачно расследованы, и, если будет установлено, что они имели место, должны быть приняты меры для обеспечения подотчетности и предотвращения их повторения", - добавил представитель УВКПЧ. В декабре Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что с 7 октября не имел доступа ни к одному палестинскому заключенному, содержащемуся в Израиле, организация готова в любое время возобновить свои посещения после того, как Израиль разрешит это сделать. Ранее палестинское движение ХАМАС призвало МККК провести расследование из-за жестокого обращения с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, сектор газа