https://ria.ru/20240119/gaza-1922328142.html
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии - РИА Новости, 19.01.2024
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии
Москва призывает все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии, поскольку данный конфликт влияет на общую напряженность в регионе, заявил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:26
2024-01-19T13:26
2024-01-19T13:50
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
атр
сектор газа
дмитрий песков
ближний восток
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва призывает все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии, поскольку данный конфликт влияет на общую напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы призываем все стороны, все государства региона и примыкающих регионов к сдержанности и к дипломатии. В данном случае это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации", - ответил Песков на вопрос, вызывает ли ситуация на Ближнем Востоке беспокойство Кремля.Он указал на то, что в регионе "уровень напряжения и эскалация - они зашкаливают", и это не может не быть предметом для глубокой обеспокоенности."Отчасти это все производные во многом того страшнейшего кризиса, который мы наблюдаем в Газе, вокруг Газы. Мы с самого начала высказывали обеспокоенность тем, что этот конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, мы некоторые признаки этого сейчас наблюдаем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, атр, сектор газа, дмитрий песков, ближний восток, россия
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, АТР, Сектор Газа, Дмитрий Песков, Ближний Восток, Россия
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии
Песков: Москва призывает стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва призывает все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии, поскольку данный конфликт влияет на общую напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы призываем все стороны, все государства региона и примыкающих регионов к сдержанности и к дипломатии. В данном случае это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации", - ответил Песков на вопрос, вызывает ли ситуация на Ближнем Востоке беспокойство Кремля.
Он указал на то, что в регионе "уровень напряжения и эскалация - они зашкаливают", и это не может не быть предметом для глубокой обеспокоенности.
"Отчасти это все производные во многом того страшнейшего кризиса, который мы наблюдаем в Газе, вокруг Газы. Мы с самого начала высказывали обеспокоенность тем, что этот конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, мы некоторые признаки этого сейчас наблюдаем", - добавил Песков.
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