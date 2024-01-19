https://ria.ru/20240119/gaza-1922328142.html

Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии

Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии - РИА Новости, 19.01.2024

Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии

Москва призывает все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии, поскольку данный конфликт влияет на общую напряженность в регионе, заявил... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:26

2024-01-19T13:26

2024-01-19T13:50

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

атр

сектор газа

дмитрий песков

ближний восток

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва призывает все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии, поскольку данный конфликт влияет на общую напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы призываем все стороны, все государства региона и примыкающих регионов к сдержанности и к дипломатии. В данном случае это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации", - ответил Песков на вопрос, вызывает ли ситуация на Ближнем Востоке беспокойство Кремля.Он указал на то, что в регионе "уровень напряжения и эскалация - они зашкаливают", и это не может не быть предметом для глубокой обеспокоенности."Отчасти это все производные во многом того страшнейшего кризиса, который мы наблюдаем в Газе, вокруг Газы. Мы с самого начала высказывали обеспокоенность тем, что этот конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, мы некоторые признаки этого сейчас наблюдаем", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

атр

сектор газа

ближний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, атр, сектор газа, дмитрий песков, ближний восток, россия