Рейтинг@Mail.ru
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 19.01.2024 (обновлено: 13:50 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/gaza-1922328142.html
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии - РИА Новости, 19.01.2024
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии
Москва призывает все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии, поскольку данный конфликт влияет на общую напряженность в регионе, заявил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:26
2024-01-19T13:50
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
атр
сектор газа
дмитрий песков
ближний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915266502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16e9902e4be8a0275a370abfe7a7e54b.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва призывает все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии, поскольку данный конфликт влияет на общую напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы призываем все стороны, все государства региона и примыкающих регионов к сдержанности и к дипломатии. В данном случае это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации", - ответил Песков на вопрос, вызывает ли ситуация на Ближнем Востоке беспокойство Кремля.Он указал на то, что в регионе "уровень напряжения и эскалация - они зашкаливают", и это не может не быть предметом для глубокой обеспокоенности."Отчасти это все производные во многом того страшнейшего кризиса, который мы наблюдаем в Газе, вокруг Газы. Мы с самого начала высказывали обеспокоенность тем, что этот конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, мы некоторые признаки этого сейчас наблюдаем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
атр
сектор газа
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915266502_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38fd7ec352cb12b17b3cbf10ce34033d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, атр, сектор газа, дмитрий песков, ближний восток, россия
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, АТР, Сектор Газа, Дмитрий Песков, Ближний Восток, Россия
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии

Песков: Москва призывает стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва призывает все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии, поскольку данный конфликт влияет на общую напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы призываем все стороны, все государства региона и примыкающих регионов к сдержанности и к дипломатии. В данном случае это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации", - ответил Песков на вопрос, вызывает ли ситуация на Ближнем Востоке беспокойство Кремля.
Он указал на то, что в регионе "уровень напряжения и эскалация - они зашкаливают", и это не может не быть предметом для глубокой обеспокоенности.
"Отчасти это все производные во многом того страшнейшего кризиса, который мы наблюдаем в Газе, вокруг Газы. Мы с самого начала высказывали обеспокоенность тем, что этот конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, мы некоторые признаки этого сейчас наблюдаем", - добавил Песков.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАТРСектор ГазаДмитрий ПесковБлижний ВостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала