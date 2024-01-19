Рейтинг@Mail.ru
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922434597.html
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией - РИА Новости, 19.01.2024
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией
Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади президента Франции Эммануэля Макрона во время его ежегодного обращения к представителям вооруженных сил,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:02
2024-01-19T21:02
в мире
франция
ближний восток
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839584142_183:269:2000:1291_1920x0_80_0_0_10d282d84d0f9ad7f75a0142bf53ce48.jpg
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади президента Франции Эммануэля Макрона во время его ежегодного обращения к представителям вооруженных сил, начала терять сознание. Инцидент произошел во время традиционного обращения президента к армии, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Через 20 минут после начала речи, когда президент говорил о том, что "2024 год будет годом гордости, когда Франция примет Олимпийские и Паралимпийские игры, а также отметит 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии", девушка пошатнулась и начала падать. "Мне кажется, ей нужна помощь", - отреагировал президент. Девушку увели и через несколько минут президент смог продолжить выступление. "Я вас заверяю что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррориcтической операции Sentinelle… Надеюсь, обморок не связан с этим", - добавил он. Девушку на сцене заменила другая военнослужащая. В своем выступлении Макрон затронул основные вызовы безопасности в мире, которыми, по его словам, являются конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Он поблагодарил военнослужащих за предстоящую работу на Олимпийских играх, где будет задействовано 15 тысяч военных в дополнение к 45 тысячам полицейских и жандармов.
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
франция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839584142_334:149:2000:1399_1920x0_80_0_0_3678368676fbfac2ad0ba03680a8e65c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, ближний восток, эммануэль макрон
В мире, Франция, Ближний Восток, Эммануэль Макрон
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией

Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади президента Франции Эммануэля Макрона во время его ежегодного обращения к представителям вооруженных сил, начала терять сознание.
Инцидент произошел во время традиционного обращения президента к армии, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
Украинские военнослужащие 43-й механизированной бригады - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Франция решила повоевать с Россией
15:30
Через 20 минут после начала речи, когда президент говорил о том, что "2024 год будет годом гордости, когда Франция примет Олимпийские и Паралимпийские игры, а также отметит 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии", девушка пошатнулась и начала падать.
"Мне кажется, ей нужна помощь", - отреагировал президент. Девушку увели и через несколько минут президент смог продолжить выступление.
"Я вас заверяю что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррориcтической операции Sentinelle… Надеюсь, обморок не связан с этим", - добавил он.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Главное преимущество Европы теперь ее уничтожает
14 января, 08:00
Девушку на сцене заменила другая военнослужащая.
В своем выступлении Макрон затронул основные вызовы безопасности в мире, которыми, по его словам, являются конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
Он поблагодарил военнослужащих за предстоящую работу на Олимпийских играх, где будет задействовано 15 тысяч военных в дополнение к 45 тысячам полицейских и жандармов.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
 
В миреФранцияБлижний ВостокЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала