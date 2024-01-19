https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922434597.html
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией - РИА Новости, 19.01.2024
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией
Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади президента Франции Эммануэля Макрона во время его ежегодного обращения к представителям вооруженных сил,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:02
2024-01-19T21:02
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади президента Франции Эммануэля Макрона во время его ежегодного обращения к представителям вооруженных сил, начала терять сознание. Инцидент произошел во время традиционного обращения президента к армии, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Через 20 минут после начала речи, когда президент говорил о том, что "2024 год будет годом гордости, когда Франция примет Олимпийские и Паралимпийские игры, а также отметит 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии", девушка пошатнулась и начала падать. "Мне кажется, ей нужна помощь", - отреагировал президент. Девушку увели и через несколько минут президент смог продолжить выступление. "Я вас заверяю что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррориcтической операции Sentinelle… Надеюсь, обморок не связан с этим", - добавил он. Девушку на сцене заменила другая военнослужащая. В своем выступлении Макрон затронул основные вызовы безопасности в мире, которыми, по его словам, являются конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Он поблагодарил военнослужащих за предстоящую работу на Олимпийских играх, где будет задействовано 15 тысяч военных в дополнение к 45 тысячам полицейских и жандармов.
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
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в мире, франция, ближний восток, эммануэль макрон
В мире, Франция, Ближний Восток, Эммануэль Макрон
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией
Французской военнослужащей стало плохо, когда Макрон выступал перед армией
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади президента Франции Эммануэля Макрона во время его ежегодного обращения к представителям вооруженных сил, начала терять сознание.
Инцидент произошел во время традиционного обращения президента к армии, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
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Через 20 минут после начала речи, когда президент говорил о том, что "2024 год будет годом гордости, когда Франция примет Олимпийские и Паралимпийские игры, а также отметит 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии", девушка пошатнулась и начала падать.
"Мне кажется, ей нужна помощь", - отреагировал президент. Девушку увели и через несколько минут президент смог продолжить выступление.
"Я вас заверяю что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррориcтической операции Sentinelle… Надеюсь, обморок не связан с этим", - добавил он.
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Девушку на сцене заменила другая военнослужащая.
В своем выступлении Макрон затронул основные вызовы безопасности в мире, которыми, по его словам, являются конфликты на Украине
и на Ближнем Востоке
.
Он поблагодарил военнослужащих за предстоящую работу на Олимпийских играх, где будет задействовано 15 тысяч военных в дополнение к 45 тысячам полицейских и жандармов.
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