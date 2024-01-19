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Посол России призвал Сеул опираться на факты - РИА Новости, 19.01.2024
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03:18 19.01.2024 (обновлено: 03:19 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/fakty-1922238657.html
Посол России призвал Сеул опираться на факты
Посол России призвал Сеул опираться на факты - РИА Новости, 19.01.2024
Посол России призвал Сеул опираться на факты
Россия серьезно относится к официальным заявлениям Сеула в вопросе поставок южнокорейского оружия на Украину и, в свою очередь, призывает Сеул опираться на... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:18
2024-01-19T03:19
в мире
россия
украина
нато
южная корея
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СЕУЛ, 19 янв - РИА Новости. Россия серьезно относится к официальным заявлениям Сеула в вопросе поставок южнокорейского оружия на Украину и, в свою очередь, призывает Сеул опираться на факты при оценке сотрудничества РФ и КНДР, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими СМИ в Сеуле. Посол отметил, что для РФ "критически важным" вопросом является отсутствие поставок летального оружия из Кореи на Украину. Но несмотря на заявления ряда иностранных СМИ о наличии косвенных поставок южнокорейского оружия Киеву в больших объемах, Москва ориентируется на официальные заявления Сеула. "Корейская сторона часто давала заверения, что она не осуществляет такие поставки, и ее позиция остается неизменной. Мы относимся к ним серьезно", - сказал посол. Он добавил, что Россия ожидает, что и Южная Корея будет аналогично воспринимать неоднократно озвученные РФ официальные заявления о том, что она ничего не нарушает в ходе двустороннего "продуктивного взаимодействия" с КНДР. "Мы не строим свою политику на основе репортажей в СМИ и хотели бы основываться на фактах. Призываем наших корейских партнеров также основываться на фактах, а не на рассуждениях в стиле "вполне может быть" или "хайли-лайкли", - пояснил Зиновьев. Ранее издание Washington Post сообщало, что Южная Корея в 2023 году стала более крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм для Украины, чем все европейские страны вместе взятые. Чиновники США якобы пытались убедить Сеул поставлять Киеву боеприпасы, хотя законодательство Южной Кореи запрещает поставлять оружие в зоны боевых действий. Неясно было, поставлялись ли указанные снаряды в США для пополнения истощенных американских запасов или же перенаправлялись напрямую Украине. В то же время в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет ряд военных товаров, но не поставляет никакие вооружения. Известно, что Южная Корея официально договорилась о поставке США 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Но Сеул в ответ предложил 500 тысяч, с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Как отмечали местные СМИ, это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и вновь избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922238495.html
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в мире, россия, украина, нато, южная корея
В мире, Россия, Украина, НАТО, Южная Корея
Посол России призвал Сеул опираться на факты

Зиновьев призывал Сеул опираться на факты при оценке сотрудничества РФ и КНДР

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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СЕУЛ, 19 янв - РИА Новости. Россия серьезно относится к официальным заявлениям Сеула в вопросе поставок южнокорейского оружия на Украину и, в свою очередь, призывает Сеул опираться на факты при оценке сотрудничества РФ и КНДР, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими СМИ в Сеуле.
Посол отметил, что для РФ "критически важным" вопросом является отсутствие поставок летального оружия из Кореи на Украину. Но несмотря на заявления ряда иностранных СМИ о наличии косвенных поставок южнокорейского оружия Киеву в больших объемах, Москва ориентируется на официальные заявления Сеула.
«
"Корейская сторона часто давала заверения, что она не осуществляет такие поставки, и ее позиция остается неизменной. Мы относимся к ним серьезно", - сказал посол.
Он добавил, что Россия ожидает, что и Южная Корея будет аналогично воспринимать неоднократно озвученные РФ официальные заявления о том, что она ничего не нарушает в ходе двустороннего "продуктивного взаимодействия" с КНДР. "Мы не строим свою политику на основе репортажей в СМИ и хотели бы основываться на фактах. Призываем наших корейских партнеров также основываться на фактах, а не на рассуждениях в стиле "вполне может быть" или "хайли-лайкли", - пояснил Зиновьев.
Ранее издание Washington Post сообщало, что Южная Корея в 2023 году стала более крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм для Украины, чем все европейские страны вместе взятые. Чиновники США якобы пытались убедить Сеул поставлять Киеву боеприпасы, хотя законодательство Южной Кореи запрещает поставлять оружие в зоны боевых действий. Неясно было, поставлялись ли указанные снаряды в США для пополнения истощенных американских запасов или же перенаправлялись напрямую Украине. В то же время в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет ряд военных товаров, но не поставляет никакие вооружения.
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Известно, что Южная Корея официально договорилась о поставке США 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Но Сеул в ответ предложил 500 тысяч, с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Как отмечали местные СМИ, это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и вновь избежать их переправки Украине без разрешения Сеула.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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