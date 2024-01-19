https://ria.ru/20240119/energosnabzhenie-1922432768.html

Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно

Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно - РИА Новости, 19.01.2024

Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно

Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:46

2024-01-19T20:46

2024-01-19T20:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

цао

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее в Telegram-канале "Москва с огоньком" появилась информация, что в центре столицы на улице Красина полностью отключено электроснабжение. "В настоящее время энергоснабжение всех потребителей в Пресненском районе ЦАО осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240119/biryukov-1922337234.html

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москва, цао, городское хозяйство москвы