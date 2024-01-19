https://ria.ru/20240119/energosnabzhenie-1922432768.html
Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно
Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно - РИА Новости, 19.01.2024
Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно
Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T20:46
2024-01-19T20:46
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Энергоснабжение всех потребителей в центре Москвы осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее в Telegram-канале "Москва с огоньком" появилась информация, что в центре столицы на улице Красина полностью отключено электроснабжение. "В настоящее время энергоснабжение всех потребителей в Пресненском районе ЦАО осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.
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москва, цао, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЦАО, Городское хозяйство Москвы