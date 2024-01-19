https://ria.ru/20240119/ekvador-1922266203.html
Власти Эквадора применят ИИ для борьбы с коррупцией
Власти Эквадора применят ИИ для борьбы с коррупцией - РИА Новости, 19.01.2024
Власти Эквадора применят ИИ для борьбы с коррупцией
Власти Эквадора намерены применять искусственный интеллект для борьбы с коррупцией в государственных структурах, сообщает Генеральное контрольное управление... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:13
2024-01-19T10:13
2024-01-19T10:18
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Эквадора намерены применять искусственный интеллект для борьбы с коррупцией в государственных структурах, сообщает Генеральное контрольное управление страны. "Планируется использовать искусственный интеллект для оптимизации ресурсов при анализе деклараций о доходах государственных служащих", - приводятся слова главы управления Маурисио Торреса в сообщении, опубликованном в соцсети X.Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
https://ria.ru/20240118/spetsialisty-1922206422.html
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в мире, эквадор, гуаякиль, россия
В мире, Эквадор, Гуаякиль, Россия
Власти Эквадора применят ИИ для борьбы с коррупцией
Власти Эквадора планируют применять ИИ для борьбы с коррупцией в госструктурах
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Эквадора намерены применять искусственный интеллект для борьбы с коррупцией в государственных структурах, сообщает Генеральное контрольное управление страны.
«
"Планируется использовать искусственный интеллект для оптимизации ресурсов при анализе деклараций о доходах государственных служащих", - приводятся слова главы управления Маурисио Торреса в сообщении, опубликованном в соцсети X.
Путин поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
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