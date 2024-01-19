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В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 "Восток" - РИА Новости, 19.01.2024
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07:25 19.01.2024 (обновлено: 09:06 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/dvizhenie-1922248470.html
В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 "Восток"
В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 "Восток" - РИА Новости, 19.01.2024
В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 "Восток"
Движение по трассе М-12 "Восток" на территории Татарстана ограничено для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий, сообщает государственная компания РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:25
2024-01-19T09:06
авто
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Движение по трассе М-12 "Восток" на территории Татарстана ограничено для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий, сообщает государственная компания "Автодор"."По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 "Восток" на территории республики для всех видов транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.По информации МВД по Татарстану, в республике с 5.00 (совпадает с мск) в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения автобусов и грузового транспорта на автодорогах федерального и регионального значения. В частности, по данным учреждения "Волго-Вятскуправтодор", ограничения введены на дорогах М-7 "Волга", Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан, А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга".
https://ria.ru/20240118/taksi-1922183996.html
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авто, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Авто, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 "Восток"

Движение по трассе М-12 "Восток" на территории Татарстана ограничили из-за снега

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрасса М-12 "Восток"
Трасса М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трасса М-12 "Восток". Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Движение по трассе М-12 "Восток" на территории Татарстана ограничено для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий, сообщает государственная компания "Автодор".
"По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 "Восток" на территории республики для всех видов транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
По информации МВД по Татарстану, в республике с 5.00 (совпадает с мск) в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения автобусов и грузового транспорта на автодорогах федерального и регионального значения. В частности, по данным учреждения "Волго-Вятскуправтодор", ограничения введены на дорогах М-7 "Волга", Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан, А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга".
Москва - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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