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В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 19.01.2024
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15:51 19.01.2024 (обновлено: 16:01 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/dtp-1922366897.html
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 19.01.2024
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП
Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском, за медицинской помощью обратился один ребенок, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:51
2024-01-19T16:01
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
иркутск
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ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском, за медицинской помощью обратился один ребенок, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В селе Пивовариха вблизи Иркутска в аварию попал школьный автобус "ПАЗ", перевозивший детей. "В нем был 21 ребенок, от 7 до 11 лет. Все произошло в районе полудня. Транспорт Пивоваровской школы поворачивал с Голоустненского тракта, в этот момент в него врезалась грузовая "Газель". Серьезных травм у водителей и детей удалось избежать, в основном - ушибы. 1 мальчик обратился в больницу за медицинской помощью", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что после аварии детей развезли по домам. Школьный автобус на ходу и продолжит работу после незначительного кузовного ремонта.
https://ria.ru/20240117/avtobus-1921936341.html
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, иркутск
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутск
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП

В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП, пострадал один ребенок

© Губернатор Иркутской области Игорь Кобзева/TelegramАвтобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском
Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском
© Губернатор Иркутской области Игорь Кобзева/Telegram
Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском, за медицинской помощью обратился один ребенок, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
В селе Пивовариха вблизи Иркутска в аварию попал школьный автобус "ПАЗ", перевозивший детей.
«
"В нем был 21 ребенок, от 7 до 11 лет. Все произошло в районе полудня. Транспорт Пивоваровской школы поворачивал с Голоустненского тракта, в этот момент в него врезалась грузовая "Газель". Серьезных травм у водителей и детей удалось избежать, в основном - ушибы. 1 мальчик обратился в больницу за медицинской помощью", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что после аварии детей развезли по домам. Школьный автобус на ходу и продолжит работу после незначительного кузовного ремонта.
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ПроисшествияИркутская областьИгорь КобзевИркутск
 
 
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