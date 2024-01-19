https://ria.ru/20240119/dtp-1922366897.html

В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП

В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 19.01.2024

В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП

Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском, за медицинской помощью обратился один ребенок, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:51

2024-01-19T15:51

2024-01-19T16:01

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

иркутск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922369559_0:0:2011:1131_1920x0_80_0_0_5dc1a6c4b4bfb4ace93433ca67efafa1.jpg

ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском, за медицинской помощью обратился один ребенок, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В селе Пивовариха вблизи Иркутска в аварию попал школьный автобус "ПАЗ", перевозивший детей. "В нем был 21 ребенок, от 7 до 11 лет. Все произошло в районе полудня. Транспорт Пивоваровской школы поворачивал с Голоустненского тракта, в этот момент в него врезалась грузовая "Газель". Серьезных травм у водителей и детей удалось избежать, в основном - ушибы. 1 мальчик обратился в больницу за медицинской помощью", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что после аварии детей развезли по домам. Школьный автобус на ходу и продолжит работу после незначительного кузовного ремонта.

https://ria.ru/20240117/avtobus-1921936341.html

иркутская область

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, игорь кобзев, иркутск