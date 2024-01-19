На Кубани дали пять лет экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП
Прокуратура: устроивший смертельное ДТП на Кубани экс-полицейский получил 5 лет
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии-поселения бывшему полицейскому, в Краснодарском крае пьяным выехавшему на встречную полосу на скорости 160 км/ч и устроившему ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщили в Telegram краевой прокуратуры.
Ранее в надзорном ведомстве заявили, что 26 августа 2023 года на дороге между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь Темрюкского района участковый уполномоченный полиции гнал на личной машине "Лада Приора" в сторону Порта Кавказ в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на полосу встречного движения на скорости 160 километров в час и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус" под управлением 68-летнего местного жителя.
В результате ДТП в автомобиле сотрудника полиции скончался 25-летний пассажир, сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних (16 и 17 лет), получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницу, водитель "Ларгуса" от госпитализации отказался. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
«
"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы. Наказание постановлено отбывать в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься профессиональной и иной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года", - говорится в сообщении.