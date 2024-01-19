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На Кубани дали пять лет экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП - РИА Новости, 19.01.2024
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12:15 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/dtp-1922304908.html
На Кубани дали пять лет экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП
На Кубани дали пять лет экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП - РИА Новости, 19.01.2024
На Кубани дали пять лет экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП
Суд назначил пять лет колонии-поселения бывшему полицейскому, в Краснодарском крае пьяным выехавшему на встречную полосу на скорости 160 км/ч и устроившему ДТП, РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:15
2024-01-19T12:15
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
россия
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии-поселения бывшему полицейскому, в Краснодарском крае пьяным выехавшему на встречную полосу на скорости 160 км/ч и устроившему ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщили в Telegram краевой прокуратуры. Ранее в надзорном ведомстве заявили, что 26 августа 2023 года на дороге между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь Темрюкского района участковый уполномоченный полиции гнал на личной машине "Лада Приора" в сторону Порта Кавказ в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на полосу встречного движения на скорости 160 километров в час и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус" под управлением 68-летнего местного жителя. В результате ДТП в автомобиле сотрудника полиции скончался 25-летний пассажир, сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних (16 и 17 лет), получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницу, водитель "Ларгуса" от госпитализации отказался. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). "Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы. Наказание постановлено отбывать в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься профессиональной и иной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240119/sud-1922278024.html
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, россия
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Россия
На Кубани дали пять лет экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП

Прокуратура: устроивший смертельное ДТП на Кубани экс-полицейский получил 5 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии-поселения бывшему полицейскому, в Краснодарском крае пьяным выехавшему на встречную полосу на скорости 160 км/ч и устроившему ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщили в Telegram краевой прокуратуры.
Ранее в надзорном ведомстве заявили, что 26 августа 2023 года на дороге между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь Темрюкского района участковый уполномоченный полиции гнал на личной машине "Лада Приора" в сторону Порта Кавказ в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на полосу встречного движения на скорости 160 километров в час и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус" под управлением 68-летнего местного жителя.
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В результате ДТП в автомобиле сотрудника полиции скончался 25-летний пассажир, сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних (16 и 17 лет), получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницу, водитель "Ларгуса" от госпитализации отказался. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
«
"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы. Наказание постановлено отбывать в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься профессиональной и иной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года", - говорится в сообщении.
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