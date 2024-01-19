https://ria.ru/20240119/demokratiya-1922412701.html

Россия не захочет "демократию" как на Украине, заявила Симоньян

Россия не захочет "демократию" как на Украине, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.01.2024

Россия не захочет "демократию" как на Украине, заявила Симоньян

Россия точно не захочет "демократию" как на Украине, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Своя... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:27

2024-01-19T18:27

2024-01-19T19:13

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв — РИА Новости. Россия точно не захочет "демократию" как на Украине, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Своя правда" с Романом Бабаяном на НТВ."Мы всего этого насмотрелись, уже не говоря о том, к чему привела эта демократия в экономическом смысле. Годами — невыплаты пенсий, невыплаты зарплат, полная нищета, отказ от собственной культуры, отказ от собственной национальной идентичности. Накушались мы вашей демократией. Так что вы сами вакцинировали нас своими руками от этой демократии на десятилетия, если не на столетие вперед. Поэтому не переживайте: кем бы там ни стала Украина — ЛГБТ*-столицей <...> или олимпиадой трансгендеров, — мы точно не захотели бы быть как Украина, и война началась совершенно не поэтому", — сказала медиаменеджер.По словам главреда RT и "России сегодня", с 1991 по 1999 год Запад продемонстрировал, что такое демократия, когда русские "в каком-то смысле фактически находились" под его управлением."Вы нам так продемонстрировали все прелести демократии, начиная от оголтелого разгула пропаганды в какую хочешь сторону — у кого есть три копейки на то, чтобы купить статью в газете, на то, чтобы целый телеканальчик прикупить, на то, чтобы обзавестись своим холдингом, СМИ и все обслуживали интересы тех, кто эти три копейки в редакцию принес и редакцией пользовался как наложницей", — отметила Симоньян.Медиаменеджер подчеркнула, что люди, позиционирующие себя как большие ценители демократии и свободы слова, "не признают свободу никакого слова, кроме собственного"."Я лет 15 назад еще пыталась общаться с теми, кого у нас называют "либерота". Ну мне казалось, <…> что словом можно переубедить, что могут быть какие-то дискуссии, какие-то аргументы. Это люди, которые не хотят, не могут и физически не способны слышать никакое чужое мнение", — сказала она.В то же время, добавила Симоньян, такие люди лицемерно считают себя демократами — теми, кто уважает чужое мнение. При этом, по ее словам, они не признают ни в каком человеке способности искренне с ними расходиться во взглядах.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, маргарита симоньян, роман бабаян, роб бауэр, нато, в мире