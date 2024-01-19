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В Чехии политик непрерывно выступал более десяти часов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
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02:19 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/chekhiya-1922236198.html
В Чехии политик непрерывно выступал более десяти часов, пишут СМИ
В Чехии политик непрерывно выступал более десяти часов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
В Чехии политик непрерывно выступал более десяти часов, пишут СМИ
Выступление лидера оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия Томио Окамуры в четверг в парламенте Чехии непрерывно длилось 10 часов 44 минуты, тем... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T02:19
2024-01-19T02:19
в мире
чехия
куба
фидель кастро
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ПРАГА, 19 янв - РИА Новости. Выступление лидера оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия Томио Окамуры в четверг в парламенте Чехии непрерывно длилось 10 часов 44 минуты, тем самым он превзошел по длительности выступления руководителя Кубы Фиделя Кастро, который однажды говорил в парламенте страны непрерывно 7 часов 15 минут, сообщило новостное издание Idnes. "Окамура заранее предупредил коллег по парламенту, что намерен превзойти по продолжительности выступления свой предыдущий рекорд годичной давности, равный 7 часам и 7 минутам. В результате его речь в дебатах о возможном введении голосования на выборах по почте для граждан Чехии, находящихся за рубежом, продолжалась 10 часов 44 минуты. Окамура тем самым превзошел не только самого себя, но и Фиделя Кастро, выступление которого в парламенте Кубы в феврале 1998 года длилась 7 часов 15 минут", - отмечается в сообщении. После четырех часов выступления Окамура попросил у председательствующего на заседании разрешения снять пиджак, спустя еще два часа жестом попросил коллег принести ему кофе, но получил только стакан воды. Выступление партийного лидера в чешском парламенте не ограничивается по времени. В результате речь Окамуры длилась до 9 часов вечера, после чего продолжение дискуссии было перенесено на следующий день. Окамура категорически отверг предложение правящей коалиции о введении голосования на выборах по почте, отметив, что это якобы не отвечает принципам демократии.
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в мире, чехия, куба, фидель кастро
В мире, Чехия, Куба, Фидель Кастро
В Чехии политик непрерывно выступал более десяти часов, пишут СМИ

Idnes: выступление чешского политика Томио Окамура длилось 10 часов и 44 минуты

© Фото : Официальный сайт Томио ОкамураТомио Окамура
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Официальный сайт Томио Окамура
Томио Окамура. Архивное фото
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ПРАГА, 19 янв - РИА Новости. Выступление лидера оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия Томио Окамуры в четверг в парламенте Чехии непрерывно длилось 10 часов 44 минуты, тем самым он превзошел по длительности выступления руководителя Кубы Фиделя Кастро, который однажды говорил в парламенте страны непрерывно 7 часов 15 минут, сообщило новостное издание Idnes.
«
"Окамура заранее предупредил коллег по парламенту, что намерен превзойти по продолжительности выступления свой предыдущий рекорд годичной давности, равный 7 часам и 7 минутам. В результате его речь в дебатах о возможном введении голосования на выборах по почте для граждан Чехии, находящихся за рубежом, продолжалась 10 часов 44 минуты. Окамура тем самым превзошел не только самого себя, но и Фиделя Кастро, выступление которого в парламенте Кубы в феврале 1998 года длилась 7 часов 15 минут", - отмечается в сообщении.
После четырех часов выступления Окамура попросил у председательствующего на заседании разрешения снять пиджак, спустя еще два часа жестом попросил коллег принести ему кофе, но получил только стакан воды.
Выступление партийного лидера в чешском парламенте не ограничивается по времени. В результате речь Окамуры длилась до 9 часов вечера, после чего продолжение дискуссии было перенесено на следующий день. Окамура категорически отверг предложение правящей коалиции о введении голосования на выборах по почте, отметив, что это якобы не отвечает принципам демократии.
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