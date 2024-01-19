В Чехии политик непрерывно выступал более десяти часов, пишут СМИ
Idnes: выступление чешского политика Томио Окамура длилось 10 часов и 44 минуты
Томио Окамура. Архивное фото
ПРАГА, 19 янв - РИА Новости. Выступление лидера оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия Томио Окамуры в четверг в парламенте Чехии непрерывно длилось 10 часов 44 минуты, тем самым он превзошел по длительности выступления руководителя Кубы Фиделя Кастро, который однажды говорил в парламенте страны непрерывно 7 часов 15 минут, сообщило новостное издание Idnes.
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"Окамура заранее предупредил коллег по парламенту, что намерен превзойти по продолжительности выступления свой предыдущий рекорд годичной давности, равный 7 часам и 7 минутам. В результате его речь в дебатах о возможном введении голосования на выборах по почте для граждан Чехии, находящихся за рубежом, продолжалась 10 часов 44 минуты. Окамура тем самым превзошел не только самого себя, но и Фиделя Кастро, выступление которого в парламенте Кубы в феврале 1998 года длилась 7 часов 15 минут", - отмечается в сообщении.
После четырех часов выступления Окамура попросил у председательствующего на заседании разрешения снять пиджак, спустя еще два часа жестом попросил коллег принести ему кофе, но получил только стакан воды.
Выступление партийного лидера в чешском парламенте не ограничивается по времени. В результате речь Окамуры длилась до 9 часов вечера, после чего продолжение дискуссии было перенесено на следующий день. Окамура категорически отверг предложение правящей коалиции о введении голосования на выборах по почте, отметив, что это якобы не отвечает принципам демократии.