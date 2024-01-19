Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Киеве лишили библиотеки имен Горького, Маяковского и Симонова - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/biblioteki-1922281297.html
СМИ: в Киеве лишили библиотеки имен Горького, Маяковского и Симонова
СМИ: в Киеве лишили библиотеки имен Горького, Маяковского и Симонова - РИА Новости, 19.01.2024
СМИ: в Киеве лишили библиотеки имен Горького, Маяковского и Симонова
Власти Киева в рамках кампании по дерусификации переименовали ряд городских библиотек - они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:08
2024-01-19T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
максим горький
владимир маяковский
киевский городской совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Киева в рамках кампании по дерусификации переименовали ряд городских библиотек - они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена, сообщает агентство Укринформ. "Киевский городской совет переименовал пять библиотек, названия которых были связаны с идеологическими персонами России. Такие решения приняты 18 января на пленарном заседании Киевского городского совета большинством депутатов", - говорится в сообщении. Так, библиотека имени Маяковского теперь называется "библиотека на Русановке", имени Симонова - "библиотека на Воскресенке", по наименованиям столичных районов, где находятся эти учреждения. Библиотеке Чернышевского вместо имени русского революционного классика дали привязку к улице Дегтяревской, на которой она расположена. Бывшая библиотека Горького носит имя украинского драматурга и журналиста Николая Кулиша, расстрелянного в 1937 году в урочище Сандармох. Детская библиотека, названная в честь пионера-героя Володи Дубинина, переименована в память о Дмитрии Белоусе - советском и украинском поэте-фронтовике, составителе антологии болгарской поэзии на украинском языке. В этой связи депутат Киевского горсовета, глава городской комиссии по культуре Виктория Муха отметила, что власти работают над тем, чтобы избавить столицу от "маркеров русского мира". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921776838.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920346280.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_474c168da05f002a1800ae02828f18b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, максим горький, владимир маяковский, киевский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Максим Горький, Владимир Маяковский, Киевский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Киеве лишили библиотеки имен Горького, Маяковского и Симонова

"Укринформ": в Киеве переименовали библиотеки в рамках кампании по дерусификации

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Киева в рамках кампании по дерусификации переименовали ряд городских библиотек - они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена, сообщает агентство Укринформ.
"Киевский городской совет переименовал пять библиотек, названия которых были связаны с идеологическими персонами России. Такие решения приняты 18 января на пленарном заседании Киевского городского совета большинством депутатов", - говорится в сообщении.
В Херсоне снесли памятник Владимиру Маяковскому - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне
17 января, 09:13
Так, библиотека имени Маяковского теперь называется "библиотека на Русановке", имени Симонова - "библиотека на Воскресенке", по наименованиям столичных районов, где находятся эти учреждения. Библиотеке Чернышевского вместо имени русского революционного классика дали привязку к улице Дегтяревской, на которой она расположена. Бывшая библиотека Горького носит имя украинского драматурга и журналиста Николая Кулиша, расстрелянного в 1937 году в урочище Сандармох. Детская библиотека, названная в честь пионера-героя Володи Дубинина, переименована в память о Дмитрии Белоусе - советском и украинском поэте-фронтовике, составителе антологии болгарской поэзии на украинском языке.
В этой связи депутат Киевского горсовета, глава городской комиссии по культуре Виктория Муха отметила, что власти работают над тем, чтобы избавить столицу от "маркеров русского мира".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Сайты и учителя. На Украине нашли новую "российскую угрозу"
9 января, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевМаксим ГорькийВладимир МаяковскийКиевский городской советСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала