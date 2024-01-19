СМИ: в Киеве лишили библиотеки имен Горького, Маяковского и Симонова
"Укринформ": в Киеве переименовали библиотеки в рамках кампании по дерусификации
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Киева в рамках кампании по дерусификации переименовали ряд городских библиотек - они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена, сообщает агентство Укринформ.
"Киевский городской совет переименовал пять библиотек, названия которых были связаны с идеологическими персонами России. Такие решения приняты 18 января на пленарном заседании Киевского городского совета большинством депутатов", - говорится в сообщении.
Так, библиотека имени Маяковского теперь называется "библиотека на Русановке", имени Симонова - "библиотека на Воскресенке", по наименованиям столичных районов, где находятся эти учреждения. Библиотеке Чернышевского вместо имени русского революционного классика дали привязку к улице Дегтяревской, на которой она расположена. Бывшая библиотека Горького носит имя украинского драматурга и журналиста Николая Кулиша, расстрелянного в 1937 году в урочище Сандармох. Детская библиотека, названная в честь пионера-героя Володи Дубинина, переименована в память о Дмитрии Белоусе - советском и украинском поэте-фронтовике, составителе антологии болгарской поэзии на украинском языке.
В этой связи депутат Киевского горсовета, глава городской комиссии по культуре Виктория Муха отметила, что власти работают над тем, чтобы избавить столицу от "маркеров русского мира".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.