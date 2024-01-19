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Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2024
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17:35 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html
Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии
Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2024
Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на ценность сотрудничества с Россией в части обеспечения безопасности республики, заявив, что как... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:35
2024-01-19T17:35
белоруссия
александр лукашенко
в мире
ядерное оружие
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на ценность сотрудничества с Россией в части обеспечения безопасности республики, заявив, что как только на белорусской территории появилось российское тактическое ядерное оружие, "ошалевшие соседи опустили крылья". "Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", - заявил Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белджи" в Минской области. Его слова приводит пресс-служба президента. По ее данным, глава государства в плане решения вопросов безопасности особо отметил сотрудничество с Россией. Подчеркивается, что "Беларусь ранее получила от России ракетные комплексы "Искандер", развивает собственный военно-промышленный сектор, сохранив научные и производственные школы, оставшиеся еще со времен СССР". "Все это является дополнительным фактором сдерживания", - приводятся в сообщении слова президента. "Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян, за их деньги, - правда, мы платим им по другим счетам, - получили такие комплексы, как "Искандер". Особо опасное оружие... Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента. Там министр обороны, начальник генерального штаба задействован. У каждого свои функции… Ядерное оружие – еще сложнее в применении", - сказал Лукашенко. Фрагмент его общения с сотрудниками предприятия опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого". "Мы получили много боеприпасов, ракет прежде всего", - добавил Лукашенко. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие, о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.
https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922301293.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, ядерное оружие
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Ядерное оружие
Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко: когда в Белоруссии появилось ТЯО, ошалевшие соседи опустили крылья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на ценность сотрудничества с Россией в части обеспечения безопасности республики, заявив, что как только на белорусской территории появилось российское тактическое ядерное оружие, "ошалевшие соседи опустили крылья".
"Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", - заявил Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белджи" в Минской области. Его слова приводит пресс-служба президента.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко
23 ноября 2023, 16:15
По ее данным, глава государства в плане решения вопросов безопасности особо отметил сотрудничество с Россией. Подчеркивается, что "Беларусь ранее получила от России ракетные комплексы "Искандер", развивает собственный военно-промышленный сектор, сохранив научные и производственные школы, оставшиеся еще со времен СССР". "Все это является дополнительным фактором сдерживания", - приводятся в сообщении слова президента.
"Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян, за их деньги, - правда, мы платим им по другим счетам, - получили такие комплексы, как "Искандер". Особо опасное оружие... Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента. Там министр обороны, начальник генерального штаба задействован. У каждого свои функции… Ядерное оружие – еще сложнее в применении", - сказал Лукашенко. Фрагмент его общения с сотрудниками предприятия опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого". "Мы получили много боеприпасов, ракет прежде всего", - добавил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие, о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский во время учений - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Минск заявил, что у него и Москвы нет врагов, но есть обязательства
11:57
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреЯдерное оружие
 
 
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