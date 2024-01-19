https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html

Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2024

Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на ценность сотрудничества с Россией в части обеспечения безопасности республики, заявив, что как... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:35

2024-01-19T17:35

2024-01-19T17:35

белоруссия

александр лукашенко

в мире

ядерное оружие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg

МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на ценность сотрудничества с Россией в части обеспечения безопасности республики, заявив, что как только на белорусской территории появилось российское тактическое ядерное оружие, "ошалевшие соседи опустили крылья". "Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", - заявил Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белджи" в Минской области. Его слова приводит пресс-служба президента. По ее данным, глава государства в плане решения вопросов безопасности особо отметил сотрудничество с Россией. Подчеркивается, что "Беларусь ранее получила от России ракетные комплексы "Искандер", развивает собственный военно-промышленный сектор, сохранив научные и производственные школы, оставшиеся еще со времен СССР". "Все это является дополнительным фактором сдерживания", - приводятся в сообщении слова президента. "Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян, за их деньги, - правда, мы платим им по другим счетам, - получили такие комплексы, как "Искандер". Особо опасное оружие... Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента. Там министр обороны, начальник генерального штаба задействован. У каждого свои функции… Ядерное оружие – еще сложнее в применении", - сказал Лукашенко. Фрагмент его общения с сотрудниками предприятия опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого". "Мы получили много боеприпасов, ракет прежде всего", - добавил Лукашенко. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие, о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.

https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922301293.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, в мире, ядерное оружие