Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии
Лукашенко: когда в Белоруссии появилось ТЯО, ошалевшие соседи опустили крылья
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на ценность сотрудничества с Россией в части обеспечения безопасности республики, заявив, что как только на белорусской территории появилось российское тактическое ядерное оружие, "ошалевшие соседи опустили крылья".
"Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", - заявил Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белджи" в Минской области. Его слова приводит пресс-служба президента.
По ее данным, глава государства в плане решения вопросов безопасности особо отметил сотрудничество с Россией. Подчеркивается, что "Беларусь ранее получила от России ракетные комплексы "Искандер", развивает собственный военно-промышленный сектор, сохранив научные и производственные школы, оставшиеся еще со времен СССР". "Все это является дополнительным фактором сдерживания", - приводятся в сообщении слова президента.
"Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян, за их деньги, - правда, мы платим им по другим счетам, - получили такие комплексы, как "Искандер". Особо опасное оружие... Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента. Там министр обороны, начальник генерального штаба задействован. У каждого свои функции… Ядерное оружие – еще сложнее в применении", - сказал Лукашенко. Фрагмент его общения с сотрудниками предприятия опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого". "Мы получили много боеприпасов, ракет прежде всего", - добавил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие, о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.