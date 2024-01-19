https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922301293.html

Минск заявил, что у него и Москвы нет врагов, но есть обязательства

Минск заявил, что у него и Москвы нет врагов, но есть обязательства - РИА Новости, 19.01.2024

Минск заявил, что у него и Москвы нет врагов, но есть обязательства

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска и Москвы нет врагов, но есть интересы народов и взаимные союзнические обязательства, эти посылы... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:57

2024-01-19T11:57

2024-01-19T11:57

союзное государство

белоруссия

виктор хренин

безопасность

россия

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска и Москвы нет врагов, но есть интересы народов и взаимные союзнические обязательства, эти посылы заложены в проекте обновленной военной доктрины. "Хочу довести позицию военного ведомства до тех западных псевдоаналитиков, говорунов и просто экстремистов, которые уже почти неделю не умолкают, выдавая различные прогностические сценарии и оценки проекту новой военной доктрины и отношениям Республики Беларусь и Российской Федерации, в том числе вопросам применения ядерного оружия. Я еще раз всем заявляю, врагов у нас нет. В своей политике мы ни на кого оглядываться и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства", - сказал Хренин журналистам. Он отметил, что "только эти факторы будут стоять во главе всех наших решений и действий, как самостоятельно, так и в рамках Союзного государства". На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать. В последующем документ внесут на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.

https://ria.ru/20231102/polsha-1907025367.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, виктор хренин, безопасность, россия