https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922295900.html

Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы

Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы - РИА Новости, 19.01.2024

Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы

Белоруссия готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:39

2024-01-19T11:39

2024-01-19T12:25

в мире

белоруссия

виктор хренин

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белоруссия готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. "Мы уточнили (в проекте новой военной доктрины - ред.) типологию военных конфликтов для условий Республики Беларусь, отказались от их градации по масштабам. Вместо локальных и региональных войн в новой доктрине рассматриваются межгосударственные и коалиционные войны. Ведь для Республики Беларусь любая война, будь она локальной или региональной, будет охватывать всю территорию государства и потребует напряжения всех сил", - сообщил Хренин журналистам. При этом, подчеркнул он, закрепляя понятие "межгосударственная война", Минск делает "важное политическое заявление, что Республика Беларусь готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы". "В понятие "коалиционная война" мы закладываем смысл, что достижение победы в ней будет осуществляться применением белорусских войск совместно с войсками союзников", - добавил министр. Как рассказал Хренин, "в новой военной доктрине четко обозначено, что оборону государства и обеспечение его военной безопасности осуществляют все, начиная от президента Республики Беларусь, заканчивая каждым гражданином страны"."Регламентирована вертикаль государственного управления в рамках обеспечения военной безопасности и обороны государства. Наряду с функциями вооруженной защиты, которую осуществляет силовой компонент военной организации государства, обозначено место и роль всех других государственных органов", - сказал он.Глава минобороны пояснил, что здесь имеются в виду и дипломатические усилия белорусских министерств, ведомств и общественных организаций, меры в экономической и информационной сферах. "В частности, мы будем разъяснять своим гражданам и мировому сообществу правомерность и справедливость наших действий по обороне своей страны", - сказал Хренин.На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.

https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html

https://ria.ru/20240118/belorussiya-1922097725.html

https://ria.ru/20230517/politika-1872431863.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, виктор хренин