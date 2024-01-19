Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 19.01.2024 (обновлено: 12:25 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922295900.html
Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы
Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы - РИА Новости, 19.01.2024
Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы
Белоруссия готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:39
2024-01-19T12:25
в мире
белоруссия
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714463_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_f44ffd2f21101f39b15595764ad86fb3.jpg
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белоруссия готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. "Мы уточнили (в проекте новой военной доктрины - ред.) типологию военных конфликтов для условий Республики Беларусь, отказались от их градации по масштабам. Вместо локальных и региональных войн в новой доктрине рассматриваются межгосударственные и коалиционные войны. Ведь для Республики Беларусь любая война, будь она локальной или региональной, будет охватывать всю территорию государства и потребует напряжения всех сил", - сообщил Хренин журналистам. При этом, подчеркнул он, закрепляя понятие "межгосударственная война", Минск делает "важное политическое заявление, что Республика Беларусь готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы". "В понятие "коалиционная война" мы закладываем смысл, что достижение победы в ней будет осуществляться применением белорусских войск совместно с войсками союзников", - добавил министр. Как рассказал Хренин, "в новой военной доктрине четко обозначено, что оборону государства и обеспечение его военной безопасности осуществляют все, начиная от президента Республики Беларусь, заканчивая каждым гражданином страны"."Регламентирована вертикаль государственного управления в рамках обеспечения военной безопасности и обороны государства. Наряду с функциями вооруженной защиты, которую осуществляет силовой компонент военной организации государства, обозначено место и роль всех других государственных органов", - сказал он.Глава минобороны пояснил, что здесь имеются в виду и дипломатические усилия белорусских министерств, ведомств и общественных организаций, меры в экономической и информационной сферах. "В частности, мы будем разъяснять своим гражданам и мировому сообществу правомерность и справедливость наших действий по обороне своей страны", - сказал Хренин.На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.
https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html
https://ria.ru/20240118/belorussiya-1922097725.html
https://ria.ru/20230517/politika-1872431863.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714463_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1238eaa084da02dfaa51728c8bdbae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин
Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы

Хренин: Белоруссия готова сама отстаивать жизненно важные национальные интересы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Прохожие на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белоруссия готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
"Мы уточнили (в проекте новой военной доктрины - ред.) типологию военных конфликтов для условий Республики Беларусь, отказались от их градации по масштабам. Вместо локальных и региональных войн в новой доктрине рассматриваются межгосударственные и коалиционные войны. Ведь для Республики Беларусь любая война, будь она локальной или региональной, будет охватывать всю территорию государства и потребует напряжения всех сил", - сообщил Хренин журналистам.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах
13 октября 2023, 15:20
При этом, подчеркнул он, закрепляя понятие "межгосударственная война", Минск делает "важное политическое заявление, что Республика Беларусь готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы".
"В понятие "коалиционная война" мы закладываем смысл, что достижение победы в ней будет осуществляться применением белорусских войск совместно с войсками союзников", - добавил министр. Как рассказал Хренин, "в новой военной доктрине четко обозначено, что оборону государства и обеспечение его военной безопасности осуществляют все, начиная от президента Республики Беларусь, заканчивая каждым гражданином страны".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров
Вчера, 14:02
"Регламентирована вертикаль государственного управления в рамках обеспечения военной безопасности и обороны государства. Наряду с функциями вооруженной защиты, которую осуществляет силовой компонент военной организации государства, обозначено место и роль всех других государственных органов", - сказал он.
Глава минобороны пояснил, что здесь имеются в виду и дипломатические усилия белорусских министерств, ведомств и общественных организаций, меры в экономической и информационной сферах. "В частности, мы будем разъяснять своим гражданам и мировому сообществу правомерность и справедливость наших действий по обороне своей страны", - сказал Хренин.
На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Белоруссия и Россия призвали Запад учитывать их коренные интересы
17 мая 2023, 16:09
 
В миреБелоруссияВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала