https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html

"Аэрофлот" рассказал о планах ввода в эксплуатацию российских самолетов

"Аэрофлот" рассказал о планах ввода в эксплуатацию российских самолетов - РИА Новости, 19.01.2024

"Аэрофлот" рассказал о планах ввода в эксплуатацию российских самолетов

Группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:36

2024-01-19T12:36

2024-01-19T13:05

аэрофлот

экономика

россия

мс-21

ту-214

sukhoi superjet 100 (ssj100)

новости - туризм

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский."Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet - 89 самолетов, это МС-21 - 210 самолетов и Ту-214 - 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года", - сказал он в ходе международной выставки-форума "Россия". Новые самолеты, по словам Александровского, позволят группе расширить географию для выполнения рейсов.В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.

https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html

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Кирилл Волков

аэрофлот, экономика, россия, мс-21, ту-214, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм