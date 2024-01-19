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"Аэрофлот" рассказал о планах ввода в эксплуатацию российских самолетов
"Аэрофлот" рассказал о планах ввода в эксплуатацию российских самолетов - РИА Новости, 19.01.2024
"Аэрофлот" рассказал о планах ввода в эксплуатацию российских самолетов
Группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:36
2024-01-19T12:36
2024-01-19T13:05
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский."Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet - 89 самолетов, это МС-21 - 210 самолетов и Ту-214 - 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года", - сказал он в ходе международной выставки-форума "Россия". Новые самолеты, по словам Александровского, позволят группе расширить географию для выполнения рейсов.В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.
https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, экономика, россия, мс-21, ту-214, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм
Аэрофлот, Экономика, Россия, МС-21, Ту-214, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Новости - Туризм
"Аэрофлот" рассказал о планах ввода в эксплуатацию российских самолетов
"Аэрофлот" планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году