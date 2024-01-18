https://ria.ru/20240118/zhurnalisty-1922221775.html

Минобороны рассказало о российских журналистах в зоне спецоперации

Минобороны рассказало о российских журналистах в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.01.2024

Минобороны рассказало о российских журналистах в зоне спецоперации

В зоне спецоперации работают 82 российских журналиста, в прошлом году события на фронте освещали в общей сложности более 1100 представителей отечественных СМИ,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T21:58

2024-01-18T21:58

2024-01-18T21:58

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россия

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николай панков

красная звезда

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В зоне спецоперации работают 82 российских журналиста, в прошлом году события на фронте освещали в общей сложности более 1100 представителей отечественных СМИ, заявил в четверг замминистра обороны РФ статс-секретарь Николай Панков. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения наград журналистам, приуроченной ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. "В прошлом году более 1100 представителей российских средств массовой информации освещали ход специальной военной операции, находясь в районах ведения боевых действий. Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за "ленточкой", и, рискуя жизнью, доводят объективную информацию о героизме наших военнослужащих на передовой", — сказал Панков. Замминистра подчеркнул, что на российских журналистах сегодня лежит "колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее на фронте". "Именно ваши правдивые репортажи с мест помогают не сомневаться за кем правда, и, в конечном счете, побеждать противника", — отметил Панков. Среди награждённых медалью военного ведомства "Константин Симонов": продюсер телеканала RT Лилия Зарипова, корреспондент Первого канала Евгений Лямин, продюсер телеканала "Россия-1" Олег Дубинин, корреспондент МИЦ "Известия" Ксения Солдатова, корреспондент газеты "Красная звезда" Андрей Гавриленко и руководителю корпункта телеканала "Звезда" в Мурманске Елена Сивонен.

https://ria.ru/20240113/zhurnalist-1921123111.html

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общество, россия, мурманск, николай панков, красная звезда