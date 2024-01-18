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В Подмосковье более 16 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега
В Подмосковье более 16 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега - РИА Новости, 18.01.2024
В Подмосковье более 16 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега
Коммунальные службы Московской области начали убирать улицы от снега, задействовано более 16 тысяч работников и более 200 машин. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:15
2024-01-18T18:15
2024-01-18T18:15
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области начали убирать улицы от снега, задействовано более 16 тысяч работников и более 200 машин. Об этом сообщил телеканал "360".В Главном управлении содержания территорий рассказали, что в регионе ожидаются сильные снегопады. Снежный покров может увеличиться на 20 сантиметров.На общественных территориях и во дворах работают 16,4 тысячи специалистов и 223 машины. В первой половине дня была проведена предварительная уборка, обработано дорожное покрытие ото льда.На борьбу с новой волной снегопадов направят все коммунальные службы. В первую очередь они расчистят пешеходные дорожки, придомовые территории и подъезды к контейнерным площадкам. Работу коммунальщиков будут контролировать инспекторы ведомства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
Коммунальные службы Московской области начали убирать улицы от снега, задействовано более 16 тысяч работников и более 200 машин. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В Главном управлении содержания территорий рассказали, что в регионе ожидаются сильные снегопады. Снежный покров может увеличиться на 20 сантиметров.
На общественных территориях и во дворах работают 16,4 тысячи специалистов и 223 машины. В первой половине дня была проведена предварительная уборка, обработано дорожное покрытие ото льда.
На борьбу с новой волной снегопадов направят все коммунальные службы. В первую очередь они расчистят пешеходные дорожки, придомовые территории и подъезды к контейнерным площадкам. Работу коммунальщиков будут контролировать инспекторы ведомства.