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В Подмосковье более 16 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега - РИА Новости, 18.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:15 18.01.2024
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В Подмосковье более 16 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега
В Подмосковье более 16 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега - РИА Новости, 18.01.2024
В Подмосковье более 16 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега
Коммунальные службы Московской области начали убирать улицы от снега, задействовано более 16 тысяч работников и более 200 машин. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:15
2024-01-18T18:15
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области начали убирать улицы от снега, задействовано более 16 тысяч работников и более 200 машин. Об этом сообщил телеканал "360".В Главном управлении содержания территорий рассказали, что в регионе ожидаются сильные снегопады. Снежный покров может увеличиться на 20 сантиметров.На общественных территориях и во дворах работают 16,4 тысячи специалистов и 223 машины. В первой половине дня была проведена предварительная уборка, обработано дорожное покрытие ото льда.На борьбу с новой волной снегопадов направят все коммунальные службы. В первую очередь они расчистят пешеходные дорожки, придомовые территории и подъезды к контейнерным площадкам. Работу коммунальщиков будут контролировать инспекторы ведомства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье более 16 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудники коммунальной службы убирают снег
Сотрудники коммунальной службы убирают снег - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области начали убирать улицы от снега, задействовано более 16 тысяч работников и более 200 машин. Об этом сообщил телеканал "360".
В Главном управлении содержания территорий рассказали, что в регионе ожидаются сильные снегопады. Снежный покров может увеличиться на 20 сантиметров.
На общественных территориях и во дворах работают 16,4 тысячи специалистов и 223 машины. В первой половине дня была проведена предварительная уборка, обработано дорожное покрытие ото льда.
На борьбу с новой волной снегопадов направят все коммунальные службы. В первую очередь они расчистят пешеходные дорожки, придомовые территории и подъезды к контейнерным площадкам. Работу коммунальщиков будут контролировать инспекторы ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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