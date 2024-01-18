https://ria.ru/20240118/zhertvy-1922064070.html
Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе
Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе
В ходе СВО "и близко не наблюдается" столько жертв среди гражданских, как при операции Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:03
2024-01-18T13:03
2024-01-18T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909625934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9229a4beb7fa39542e0c026c4031def.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ходе СВО "и близко не наблюдается" столько жертв среди гражданских, как при операции Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В одном случае - специальная военная операция, где близко не наблюдается такое количество жертв среди гражданского населения за два года, близко не наблюдается, как то, сколько пострадало гражданских за три месяца (в секторе Газа - ред.)", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.Он напомнил, что "есть действительно законы войны, которые нужно уважать, есть международное гуманитарное право, закрепленное в целом ряде конвенций"."Российская армия, проводя СВО, четко следует этим правилам и этим нормам. Мы бьем прицельно по объектам ВСУ и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам. Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, - это давно известно. Это происходило на постоянной основе, это манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом", - заявил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
украина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909625934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf8251f47b05ca883ada552cb779505a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров
Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе
Лавров: в СВО и близко не наблюдается столько жертв среди жителей, как в Газе