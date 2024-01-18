https://ria.ru/20240118/zhertvy-1922064070.html

Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе

Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе

В ходе СВО "и близко не наблюдается" столько жертв среди гражданских, как при операции Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:03

2024-01-18T13:03

2024-01-18T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ходе СВО "и близко не наблюдается" столько жертв среди гражданских, как при операции Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В одном случае - специальная военная операция, где близко не наблюдается такое количество жертв среди гражданского населения за два года, близко не наблюдается, как то, сколько пострадало гражданских за три месяца (в секторе Газа - ред.)", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.Он напомнил, что "есть действительно законы войны, которые нужно уважать, есть международное гуманитарное право, закрепленное в целом ряде конвенций"."Российская армия, проводя СВО, четко следует этим правилам и этим нормам. Мы бьем прицельно по объектам ВСУ и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам. Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, - это давно известно. Это происходило на постоянной основе, это манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом", - заявил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров