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Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 18.01.2024 (обновлено: 13:16 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/zhertvy-1922064070.html
Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе
Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе
В ходе СВО "и близко не наблюдается" столько жертв среди гражданских, как при операции Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:03
2024-01-18T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ходе СВО "и близко не наблюдается" столько жертв среди гражданских, как при операции Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В одном случае - специальная военная операция, где близко не наблюдается такое количество жертв среди гражданского населения за два года, близко не наблюдается, как то, сколько пострадало гражданских за три месяца (в секторе Газа - ред.)", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.Он напомнил, что "есть действительно законы войны, которые нужно уважать, есть международное гуманитарное право, закрепленное в целом ряде конвенций"."Российская армия, проводя СВО, четко следует этим правилам и этим нормам. Мы бьем прицельно по объектам ВСУ и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам. Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, - это давно известно. Это происходило на постоянной основе, это манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом", - заявил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров
Лавров обратил внимание на число жертв среди гражданских при СВО и в Газе

Лавров: в СВО и близко не наблюдается столько жертв среди жителей, как в Газе

© AP Photo / Hatem AliРазрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ходе СВО "и близко не наблюдается" столько жертв среди гражданских, как при операции Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"В одном случае - специальная военная операция, где близко не наблюдается такое количество жертв среди гражданского населения за два года, близко не наблюдается, как то, сколько пострадало гражданских за три месяца (в секторе Газа - ред.)", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.
Он напомнил, что "есть действительно законы войны, которые нужно уважать, есть международное гуманитарное право, закрепленное в целом ряде конвенций".
"Российская армия, проводя СВО, четко следует этим правилам и этим нормам. Мы бьем прицельно по объектам ВСУ и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам. Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, - это давно известно. Это происходило на постоянной основе, это манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом", - заявил глава МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей Лавров
 
 
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