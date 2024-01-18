https://ria.ru/20240118/zaluzhnyy-1922204697.html

Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО

Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО - РИА Новости, 18.01.2024

Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО

Главком ВСУ Валерий Залужный снова не принял участие во встрече начальников генштабов НАТО, хотя его участие ранее было анонсировано в первом заседании Совета... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:40

2024-01-18T19:40

2024-01-18T19:40

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный снова не принял участие во встрече начальников генштабов НАТО, хотя его участие ранее было анонсировано в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне начальников генштабов. Это не первый раз, когда украинский генерал пропускает встречи НАТО. В мае прошлого года он также отказался от выступления перед Военным комитетом, сославшись "сложную оперативную обстановку". "Вчера военный представитель Украины при НАТО Салкуцан от имени главкома ВСУ Залужного коротко ввел нас в курс дела по оперативной ситуации", — сообщил в четверг по итогам двухдневной встречи Военного комитета НАТО его глава адмирал Роб Бауэр. При этом еще 16 января натовский высокопоставленный военный в сети X писал, что "ждет встречу с Залужным" в рамках заседания начальников генштабов в Брюсселе. Первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов прошло в среду вечером. На нем обсуждали "ситуацию на поле боя на Украине и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и государств-членов". Вместо Залужного перед членами военного комитета НАТО выступил военный представитель Украины при альянсе генерал-майор Сергей Салкуцан. Валерий Залужный на Западе известен своим "непримерным поведением". Ранее СМИ также писали, что командующий объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи во время "критической фазы контрнаступления" Украины летом прошлого года не мог связаться с Залужным. А в интервью журналу Economist в прошлом году главком ВСУ признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден оправдываться. Украинское контрнаступление началось 4 июня прошлого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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украина, россия, европа, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины, еврокомиссия, сергей шойгу, в мире