Рейтинг@Mail.ru
Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zaluzhnyy-1922204697.html
Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО
Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО - РИА Новости, 18.01.2024
Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО
Главком ВСУ Валерий Залужный снова не принял участие во встрече начальников генштабов НАТО, хотя его участие ранее было анонсировано в первом заседании Совета... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:40
2024-01-18T19:40
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
валерий залужный
нато
вооруженные силы украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_0:242:2102:1424_1920x0_80_0_0_a03f93b00a4803d1decc686cd50dece9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный снова не принял участие во встрече начальников генштабов НАТО, хотя его участие ранее было анонсировано в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне начальников генштабов. Это не первый раз, когда украинский генерал пропускает встречи НАТО. В мае прошлого года он также отказался от выступления перед Военным комитетом, сославшись "сложную оперативную обстановку". "Вчера военный представитель Украины при НАТО Салкуцан от имени главкома ВСУ Залужного коротко ввел нас в курс дела по оперативной ситуации", — сообщил в четверг по итогам двухдневной встречи Военного комитета НАТО его глава адмирал Роб Бауэр. При этом еще 16 января натовский высокопоставленный военный в сети X писал, что "ждет встречу с Залужным" в рамках заседания начальников генштабов в Брюсселе. Первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов прошло в среду вечером. На нем обсуждали "ситуацию на поле боя на Украине и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и государств-членов". Вместо Залужного перед членами военного комитета НАТО выступил военный представитель Украины при альянсе генерал-майор Сергей Салкуцан. Валерий Залужный на Западе известен своим "непримерным поведением". Ранее СМИ также писали, что командующий объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи во время "критической фазы контрнаступления" Украины летом прошлого года не мог связаться с Залужным. А в интервью журналу Economist в прошлом году главком ВСУ признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден оправдываться. Украинское контрнаступление началось 4 июня прошлого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_57:0:1956:1424_1920x0_80_0_0_6e2e3ad7718b3071477990c169619e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, европа, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины, еврокомиссия, сергей шойгу, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Валерий Залужный, НАТО, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Сергей Шойгу, В мире
Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО

Главком ВСУ Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный снова не принял участие во встрече начальников генштабов НАТО, хотя его участие ранее было анонсировано в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне начальников генштабов.
Это не первый раз, когда украинский генерал пропускает встречи НАТО. В мае прошлого года он также отказался от выступления перед Военным комитетом, сославшись "сложную оперативную обстановку".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
3 ноября 2023, 08:00
"Вчера военный представитель Украины при НАТО Салкуцан от имени главкома ВСУ Залужного коротко ввел нас в курс дела по оперативной ситуации", — сообщил в четверг по итогам двухдневной встречи Военного комитета НАТО его глава адмирал Роб Бауэр.
При этом еще 16 января натовский высокопоставленный военный в сети X писал, что "ждет встречу с Залужным" в рамках заседания начальников генштабов в Брюсселе.
Первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов прошло в среду вечером. На нем обсуждали "ситуацию на поле боя на Украине и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и государств-членов". Вместо Залужного перед членами военного комитета НАТО выступил военный представитель Украины при альянсе генерал-майор Сергей Салкуцан.
Валерий Залужный на Западе известен своим "непримерным поведением". Ранее СМИ также писали, что командующий объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи во время "критической фазы контрнаступления" Украины летом прошлого года не мог связаться с Залужным.
А в интервью журналу Economist в прошлом году главком ВСУ признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден оправдываться.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев
3 января, 08:00
Украинское контрнаступление началось 4 июня прошлого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
7 ноября 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаВалерий ЗалужныйНАТОВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала