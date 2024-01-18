https://ria.ru/20240118/zakony-1922080738.html

Лукашенко: при гармонизации законов с РФ не должно быть ущемления интересов

Лукашенко: при гармонизации законов с РФ не должно быть ущемления интересов - РИА Новости, 18.01.2024

Лукашенко: при гармонизации законов с РФ не должно быть ущемления интересов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе гармонизации законодательства республики и России и выполнения союзных программ по интеграции не РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:25

2024-01-18T13:25

2024-01-18T13:25

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg

МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе гармонизации законодательства республики и России и выполнения союзных программ по интеграции не должно быть ущемления интересов государства. "Правительство информирует, что изменения необходимы в целях гармонизации законодательства Беларуси и России, то есть в рамках выполнения союзной программы. Но в процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства", - сообщил Лукашенко заявил на совещании с руководством правительства. Его слова приводит агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. "Все нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики, выводить ее на качественно новый уровень. Это важнейшая задача для всех государственных институтов, и таможня не является исключением", - обратил внимание белорусский президент. В этой связи он напомнил, что, когда принималось решение об унификации законодательства Белоруссии и России, в частности, в таможенной сфере, звучали предложения "чуть ли не создать одно министерство или таможенный комитет". "Мы категорически от этого отказались и договорились, на Высшем госсовете (Союзного государства – ред.) в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль и так далее, не лишая государства этих полномочий и функций. Это говорит о том, что мы, Россия и Беларусь, суверенные, независимые государства. И из этого надо исходить, принимая те или иные решения", - сказал Лукашенко. Президент поинтересовался у правительства, как учитываются запросы белорусской экономики и как нововведения отразятся на работе Таможенного комитета Белоруссии. "Все ли инициативы учтены и не упустили ли мы чего-либо важного?" - уточнил Лукашенко.

https://ria.ru/20240115/shos-1921491827.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, александр лукашенко