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Лукашенко: при гармонизации законов с РФ не должно быть ущемления интересов - РИА Новости, 18.01.2024
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13:25 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zakony-1922080738.html
Лукашенко: при гармонизации законов с РФ не должно быть ущемления интересов
Лукашенко: при гармонизации законов с РФ не должно быть ущемления интересов - РИА Новости, 18.01.2024
Лукашенко: при гармонизации законов с РФ не должно быть ущемления интересов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе гармонизации законодательства республики и России и выполнения союзных программ по интеграции не РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:25
2024-01-18T13:25
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе гармонизации законодательства республики и России и выполнения союзных программ по интеграции не должно быть ущемления интересов государства. "Правительство информирует, что изменения необходимы в целях гармонизации законодательства Беларуси и России, то есть в рамках выполнения союзной программы. Но в процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства", - сообщил Лукашенко заявил на совещании с руководством правительства. Его слова приводит агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. "Все нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики, выводить ее на качественно новый уровень. Это важнейшая задача для всех государственных институтов, и таможня не является исключением", - обратил внимание белорусский президент. В этой связи он напомнил, что, когда принималось решение об унификации законодательства Белоруссии и России, в частности, в таможенной сфере, звучали предложения "чуть ли не создать одно министерство или таможенный комитет". "Мы категорически от этого отказались и договорились, на Высшем госсовете (Союзного государства – ред.) в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль и так далее, не лишая государства этих полномочий и функций. Это говорит о том, что мы, Россия и Беларусь, суверенные, независимые государства. И из этого надо исходить, принимая те или иные решения", - сказал Лукашенко. Президент поинтересовался у правительства, как учитываются запросы белорусской экономики и как нововведения отразятся на работе Таможенного комитета Белоруссии. "Все ли инициативы учтены и не упустили ли мы чего-либо важного?" - уточнил Лукашенко.
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россия, белоруссия, александр лукашенко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко

Лукашенко: при гармонизации законов с РФ не должно быть ущемления интересов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе гармонизации законодательства республики и России и выполнения союзных программ по интеграции не должно быть ущемления интересов государства.
"Правительство информирует, что изменения необходимы в целях гармонизации законодательства Беларуси и России, то есть в рамках выполнения союзной программы. Но в процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства", - сообщил Лукашенко заявил на совещании с руководством правительства. Его слова приводит агентство Белта.
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Лукашенко подчеркнул, что все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. "Все нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики, выводить ее на качественно новый уровень. Это важнейшая задача для всех государственных институтов, и таможня не является исключением", - обратил внимание белорусский президент.
В этой связи он напомнил, что, когда принималось решение об унификации законодательства Белоруссии и России, в частности, в таможенной сфере, звучали предложения "чуть ли не создать одно министерство или таможенный комитет". "Мы категорически от этого отказались и договорились, на Высшем госсовете (Союзного государства – ред.) в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль и так далее, не лишая государства этих полномочий и функций. Это говорит о том, что мы, Россия и Беларусь, суверенные, независимые государства. И из этого надо исходить, принимая те или иные решения", - сказал Лукашенко.
Президент поинтересовался у правительства, как учитываются запросы белорусской экономики и как нововведения отразятся на работе Таможенного комитета Белоруссии. "Все ли инициативы учтены и не упустили ли мы чего-либо важного?" - уточнил Лукашенко.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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