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СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС - РИА Новости, 18.01.2024
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20:56 18.01.2024 (обновлено: 21:05 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922214152.html
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС - РИА Новости, 18.01.2024
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС
Законопроект, разработанный лидерами думских фракций о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:56
2024-01-18T21:05
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
генеральная прокуратура рф
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект, разработанный лидерами думских фракций о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом, документ есть в распоряжении РИА Новости."Законопроект предварительно проработан и концептуально поддержан Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Минюстом России, Росфинмониторингом", - сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
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следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, генеральная прокуратура рф, общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС

СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект, разработанный лидерами думских фракций о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предварительно проработан и концептуально поддержан Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Минюстом России, Росфинмониторингом", - сказано в пояснительной записке.
Писатели Дмитрий Быков** (физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и Борис Акунин* (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время марша оппозиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась
17 января, 08:00
 
Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФГенеральная прокуратура РФОбществоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
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