https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922214152.html
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС - РИА Новости, 18.01.2024
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС
Законопроект, разработанный лидерами думских фракций о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:56
2024-01-18T20:56
2024-01-18T21:05
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
генеральная прокуратура рф
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект, разработанный лидерами думских фракций о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом, документ есть в распоряжении РИА Новости."Законопроект предварительно проработан и концептуально поддержан Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Минюстом России, Росфинмониторингом", - сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, генеральная прокуратура рф, общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС