https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922214152.html

СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС

СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС - РИА Новости, 18.01.2024

СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС

Законопроект, разработанный лидерами думских фракций о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:56

2024-01-18T20:56

2024-01-18T21:05

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

генеральная прокуратура рф

общество

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект, разработанный лидерами думских фракций о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом, документ есть в распоряжении РИА Новости."Законопроект предварительно проработан и концептуально поддержан Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Минюстом России, Росфинмониторингом", - сказано в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, генеральная прокуратура рф, общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия