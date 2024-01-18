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Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 г - РИА Новости, 18.01.2024
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10:32 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zadvizhki-1922009171.html
Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 г
Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 г - РИА Новости, 18.01.2024
Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 г
Порядка 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:32
2024-01-18T10:32
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2023 году специалисты заменили 70 единиц запорной арматуры большого диаметра - задвижек на водоводах и магистральных трубопроводах столицы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Выход оборудования из строя может привести к повреждению участка сети и большим потерям воды. Именно поэтому АО "Мосводоканал" регулярно проверяет состояние трубопроводов и запорной арматуры", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 г

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2023 году специалисты заменили 70 единиц запорной арматуры большого диаметра - задвижек на водоводах и магистральных трубопроводах столицы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Выход оборудования из строя может привести к повреждению участка сети и большим потерям воды. Именно поэтому АО "Мосводоканал" регулярно проверяет состояние трубопроводов и запорной арматуры", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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