https://ria.ru/20240118/zadvizhki-1922009171.html

Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 г

Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 г - РИА Новости, 18.01.2024

Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 г

Порядка 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:32

2024-01-18T10:32

2024-01-18T10:32

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москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2023 году специалисты заменили 70 единиц запорной арматуры большого диаметра - задвижек на водоводах и магистральных трубопроводах столицы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Выход оборудования из строя может привести к повреждению участка сети и большим потерям воды. Именно поэтому АО "Мосводоканал" регулярно проверяет состояние трубопроводов и запорной арматуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/moskva-1921989657.html

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москва, городское хозяйство москвы