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Югра попала в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов в России - РИА Новости, 18.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:27 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/yugra-1922210525.html
Югра попала в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов в России
Югра попала в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов в России - РИА Новости, 18.01.2024
Югра попала в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов в России
Ханты-Мансийский автономный округ попал в пятерку рейтинга Роскачества по количеству сертифицированных производителей органической продукции в регионах России,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:27
2024-01-18T20:27
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ попал в пятерку рейтинга Роскачества по количеству сертифицированных производителей органической продукции в регионах России, сообщает Фонд развития Югры. "Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Мордовия, Республика Татарстан занимают 4 место в рейтинге и имеют по 7 производителей. Первенство по-прежнему удерживает Воронежская область. В регионе сертифицировано 14 производителей органической продукции. Второе место у Краснодарского края и Московской области - по 13 производителей. Тройку лидеров замыкают Новосибирская, Ярославская и Калужская области – по 8 производителей", - говорится в сообщении. По данным Фонда, в настоящее время еще четыре югорских компании проходят лабораторные исследования и претендуют на знак "Органик". Ранее сообщалось, что Фонд развития Югры запустил две новые программы льготных займов от 5 миллионов рублей для предпринимателей, реализующих в регионе инвестпроекты в сфере органического производства. Так, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут получить заем от 5 до 10 миллионов рублей на срок до 6 лет при процентной ставке 3%, а при наличии банковской гарантии – 1%. Заемные средства могут быть направлены на приобретение оборудования и проведение добровольной сертификации органической продукции. В октябре в ХМАО был сертифицирован первый в России сельскохозяйственный рыбоохотопромысловый производственный кооператив, который находится Нефтеюганском лесничестве. По данным Фонда, производитель стал первым, кто в России сертифицировал чагу (вид грибов) на соответствие требованиям органического законодательства.
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россия, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ

Югра попала в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов в России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ попал в пятерку рейтинга Роскачества по количеству сертифицированных производителей органической продукции в регионах России, сообщает Фонд развития Югры.
"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Мордовия, Республика Татарстан занимают 4 место в рейтинге и имеют по 7 производителей. Первенство по-прежнему удерживает Воронежская область. В регионе сертифицировано 14 производителей органической продукции. Второе место у Краснодарского края и Московской области - по 13 производителей. Тройку лидеров замыкают Новосибирская, Ярославская и Калужская области – по 8 производителей", - говорится в сообщении.
По данным Фонда, в настоящее время еще четыре югорских компании проходят лабораторные исследования и претендуют на знак "Органик".
Ранее сообщалось, что Фонд развития Югры запустил две новые программы льготных займов от 5 миллионов рублей для предпринимателей, реализующих в регионе инвестпроекты в сфере органического производства. Так, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут получить заем от 5 до 10 миллионов рублей на срок до 6 лет при процентной ставке 3%, а при наличии банковской гарантии – 1%. Заемные средства могут быть направлены на приобретение оборудования и проведение добровольной сертификации органической продукции.
В октябре в ХМАО был сертифицирован первый в России сельскохозяйственный рыбоохотопромысловый производственный кооператив, который находится Нефтеюганском лесничестве. По данным Фонда, производитель стал первым, кто в России сертифицировал чагу (вид грибов) на соответствие требованиям органического законодательства.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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