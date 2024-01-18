https://ria.ru/20240118/yemen-1922066919.html

Сейчас очень важно остановить удары по Йемену, заявил Лавров

Сейчас очень важно остановить удары по Йемену, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Сейчас очень важно остановить удары по Йемену, заявил Лавров

Оценить возможность возобновления дипломатических контактов по урегулированию йеменского кризиса сейчас сложно, главное - прекратить удары США и Великобритании... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:10

2024-01-18T13:10

2024-01-18T13:10

в мире

йемен

сша

сергей лавров

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оценить возможность возобновления дипломатических контактов по урегулированию йеменского кризиса сейчас сложно, главное - прекратить удары США и Великобритании по хуситам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам работы дипломатии РФ в 2023 году министр напомнил, что недавно начались контакты для урегулирования многолетнего йеменского кризиса."Насколько сейчас эти переговоры реалистично возобновить, когда это может произойти, мне сказать затруднительно. Сейчас самое главное, конечно, - прекратить агрессию против Йемена", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что "чем больше американцы и англичане бомбят, тем меньше у хуситов желания разговаривать".

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, сша, сергей лавров, военная операция сша и британии в йемене