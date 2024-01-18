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Сейчас очень важно остановить удары по Йемену, заявил Лавров
Сейчас очень важно остановить удары по Йемену, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Сейчас очень важно остановить удары по Йемену, заявил Лавров
Оценить возможность возобновления дипломатических контактов по урегулированию йеменского кризиса сейчас сложно, главное - прекратить удары США и Великобритании... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:10
2024-01-18T13:10
2024-01-18T13:10
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сергей лавров
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оценить возможность возобновления дипломатических контактов по урегулированию йеменского кризиса сейчас сложно, главное - прекратить удары США и Великобритании по хуситам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам работы дипломатии РФ в 2023 году министр напомнил, что недавно начались контакты для урегулирования многолетнего йеменского кризиса."Насколько сейчас эти переговоры реалистично возобновить, когда это может произойти, мне сказать затруднительно. Сейчас самое главное, конечно, - прекратить агрессию против Йемена", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что "чем больше американцы и англичане бомбят, тем меньше у хуситов желания разговаривать".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша, сергей лавров, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Сергей Лавров, Военная операция США и Британии в Йемене
Сейчас очень важно остановить удары по Йемену, заявил Лавров
Лавров: чем больше Запад бомбит Йемен, тем меньше у хуситов желания говорить