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США и Британия растоптали нормы международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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11:44 18.01.2024 (обновлено: 12:02 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/yemen-1922031625.html
США и Британия растоптали нормы международного права, заявил Лавров
США и Британия растоптали нормы международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
США и Британия растоптали нормы международного права, заявил Лавров
США и Британия растоптали нормы международного права, начав свои удары по территории Йемена, это беспредел за рамками резолюции ООН, заявил министр иностранных... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:44
2024-01-18T12:02
в мире
сша
йемен
великобритания
военная операция сша и британии в йемене
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США и Британия растоптали нормы международного права, начав свои удары по территории Йемена, это беспредел за рамками резолюции ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто не уполномочивал", - сказал Лавров на пресс-конференции о результатах деятельности дипломатии РФ в 2023 году."Беспредел", совершаемый в отношении Йемена, министр сравнил с действиями западных стран против Ливии, которую "разбомбили, превратили в черную дыру"."Оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, они выглядят как-то очень жалко, я бы сказал", - добавил Лавров.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.США и Великобритания в ночь на 12 января впервые нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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в мире, сша, йемен, великобритания, военная операция сша и британии в йемене, сергей лавров
В мире, США, Йемен, Великобритания, Военная операция США и Британии в Йемене, Сергей Лавров
США и Британия растоптали нормы международного права, заявил Лавров

Лавров: США и Британия растоптали нормы международного права, ударив по Йемену

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США и Британия растоптали нормы международного права, начав свои удары по территории Йемена, это беспредел за рамками резолюции ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто не уполномочивал", - сказал Лавров на пресс-конференции о результатах деятельности дипломатии РФ в 2023 году.
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"Беспредел", совершаемый в отношении Йемена, министр сравнил с действиями западных стран против Ливии, которую "разбомбили, превратили в черную дыру".
"Оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, они выглядят как-то очень жалко, я бы сказал", - добавил Лавров.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на 12 января впервые нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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В миреСШАЙеменВеликобританияВоенная операция США и Британии в ЙеменеСергей Лавров
 
 
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