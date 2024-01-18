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В подконтрольном ВСУ Херсоне снова прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне снова прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне снова прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались повторные взрывы, сообщает назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:28
2024-01-18T15:28
2024-01-18T15:28
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались повторные взрывы, сообщает назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. Согласно сообщению Мрочко, опубликованному в его Telegram-канале, Херсон подвергся повторным ударам, "взрывы слышны в центральной части города". Ранее в четверг Мрочко сообщал о нескольких взрывах в той же локации. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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херсон, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Украина
В подконтрольном ВСУ Херсоне снова прогремели взрывы
Мрочко заявил о повторных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
В подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались повторные взрывы, сообщает назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале
.
Согласно сообщению Мрочко, опубликованному в его Telegram-канале, Херсон подвергся повторным ударам, "взрывы слышны в центральной части города".
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Ранее в четверг Мрочко сообщал о нескольких взрывах в той же локации.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.