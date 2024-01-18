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Опрос: большинство посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости - РИА Новости, 18.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:46 18.01.2024 (обновлено: 13:53 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/vystavka-1922091439.html
Опрос: большинство посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости
Опрос: большинство посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости - РИА Новости, 18.01.2024
Опрос: большинство посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости
Достижения, представленные на международной выставке-форуме "Россия", заставляют гордиться страной 98% участников исследования, проведенного НИУ ВШЭ и... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:46
2024-01-18T13:53
выставка-форум "россия"
общество
россия
москва
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
выставка-форум "россия" — радио sputnik
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Достижения, представленные на международной выставке-форуме "Россия", заставляют гордиться страной 98% участников исследования, проведенного НИУ ВШЭ и Экспертный институтом социальных исследований (ЭИСИ). "Представленные на Международной выставке-форуме "Россия" достижения заставляют гордиться страной - так считает 98% участников очередного исследования, которое подготовили Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в январе 2024 года", - говорится на сайте Высшей школы экономики. Кроме того, согласно результатам, девять из десяти посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре ее народов и путешествиях, 88% респондентов готовы рекомендовать выставку другим. Содержание выставки очень понравилось 90% опрошенных, 89% высоко оценили качество проводимых мероприятий. "Экспозиции, представленные на выставке, дают людям возможность "чувствовать себя частью большой страны" (96%) и вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). Выставка вдохновила большинство опрошенных, дала им силы на перемены и желание попробовать что-то новое - такое мнение высказали 94% респондентов. Также у 92% участников исследования выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям", - сообщает НИУ ВШЭ. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить хотя бы на летний период выставку "Россия" на ВДНХ. Выставка-форум "Россия" стартовала в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. В исследовании приняли участие более 4,2 тысяч посетителей выставки.
https://ria.ru/20231219/otkrytka-1916730148.html
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общество, россия, москва, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), выставка-форум "россия" — радио sputnik
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Опрос: большинство посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости

Исследование: 98% посетителей испытали чувство гордости на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия"
Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Достижения, представленные на международной выставке-форуме "Россия", заставляют гордиться страной 98% участников исследования, проведенного НИУ ВШЭ и Экспертный институтом социальных исследований (ЭИСИ).
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"Представленные на Международной выставке-форуме "Россия" достижения заставляют гордиться страной - так считает 98% участников очередного исследования, которое подготовили Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в январе 2024 года", - говорится на сайте Высшей школы экономики.
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Кроме того, согласно результатам, девять из десяти посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре ее народов и путешествиях, 88% респондентов готовы рекомендовать выставку другим. Содержание выставки очень понравилось 90% опрошенных, 89% высоко оценили качество проводимых мероприятий.
"Экспозиции, представленные на выставке, дают людям возможность "чувствовать себя частью большой страны" (96%) и вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). Выставка вдохновила большинство опрошенных, дала им силы на перемены и желание попробовать что-то новое - такое мнение высказали 94% респондентов. Также у 92% участников исследования выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям", - сообщает НИУ ВШЭ.
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Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить хотя бы на летний период выставку "Россия" на ВДНХ. Выставка-форум "Россия" стартовала в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года.
В исследовании приняли участие более 4,2 тысяч посетителей выставки.
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik
 
 
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