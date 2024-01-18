https://ria.ru/20240118/vybros-1921976406.html

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла - РИА Новости, 18.01.2024

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла

Специалисты зафиксировали в четверг второй выброс пепла на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:08

2024-01-18T06:08

2024-01-18T06:08

эбеко

парамушир

северо-курильск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в четверг второй выброс пепла на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Повторный пепловый выброс на вулкане Эбеко произошел днем в четверг. Сахалинская группа реагирования на вулканические извержения сообщает, что высота столба пепла, как и утреннего выброса, составила до трех километров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - рассказали в ведомстве. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. При этом житель Северо-Курильска рассказал РИА Новости, что после выброса на Эбеко в городе снег потемнел из-за пепла. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир - в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

эбеко, парамушир, северо-курильск, происшествия