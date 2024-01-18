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На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла - РИА Новости, 18.01.2024
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла
Специалисты зафиксировали в четверг второй выброс пепла на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:08
2024-01-18T06:08
2024-01-18T06:08
эбеко
парамушир
северо-курильск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в четверг второй выброс пепла на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Повторный пепловый выброс на вулкане Эбеко произошел днем в четверг. Сахалинская группа реагирования на вулканические извержения сообщает, что высота столба пепла, как и утреннего выброса, составила до трех километров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - рассказали в ведомстве. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. При этом житель Северо-Курильска рассказал РИА Новости, что после выброса на Эбеко в городе снег потемнел из-за пепла. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир - в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эбеко, парамушир, северо-курильск, происшествия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Происшествия
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла
Специалисты зафиксировали второй за день выброс пепла на вулкане Эбеко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в четверг второй выброс пепла на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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"Повторный пепловый выброс на вулкане Эбеко произошел днем в четверг. Сахалинская группа реагирования на вулканические извержения сообщает, что высота столба пепла, как и утреннего выброса, составила до трех километров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - рассказали в ведомстве.
По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.
При этом житель Северо-Курильска рассказал РИА Новости, что после выброса на Эбеко в городе снег потемнел из-за пепла.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир
- в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска
в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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