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Лавров прокомментировал дискуссии о выборах на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
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11:42 18.01.2024 (обновлено: 13:45 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/vybory-1922031421.html
Лавров прокомментировал дискуссии о выборах на Украине
Лавров прокомментировал дискуссии о выборах на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров прокомментировал дискуссии о выборах на Украине
Дискуссии вокруг выборов на Украине напоминают очередную инсценировку и отражают желание Зеленского максимально держаться за власть, заявил министр иностранных... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:42
2024-01-18T13:45
украина
в мире
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Дискуссии вокруг выборов на Украине напоминают очередную инсценировку и отражают желание Зеленского максимально держаться за власть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.&quot;Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть&quot;, — сказал Лавров.Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной этого года. В стране действует военное положение. Как заявил Зеленский, он считает неуместным проведение голосования. Некоторые украинские СМИ и наблюдатели указывают, что президент опасается конкуренции со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного, чья популярность растет.Рейтинг доверия жителей Украины Зеленскому за год упал более чем на 20 процентных пунктов — с 84% до 62%, свидетельствуют опубликованные в декабре результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
https://ria.ru/20231202/vybory-1913350184.html
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"Напоминает очередную инсценировку" – Лавров о дискуссиях по поводу выборов на Украине
"Напоминает очередную инсценировку" – Лавров о дискуссиях по поводу выборов на Украине
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украина, в мире, россия, сергей лавров
Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал дискуссии о выборах на Украине

Лавров: дискуссии вокруг выборов на Украине напоминают очередную инсценировку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Дискуссии вокруг выборов на Украине напоминают очередную инсценировку и отражают желание Зеленского максимально держаться за власть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.
«

"Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть", — сказал Лавров.

Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной этого года. В стране действует военное положение. Как заявил Зеленский, он считает неуместным проведение голосования. Некоторые украинские СМИ и наблюдатели указывают, что президент опасается конкуренции со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного, чья популярность растет.
Рейтинг доверия жителей Украины Зеленскому за год упал более чем на 20 процентных пунктов — с 84% до 62%, свидетельствуют опубликованные в декабре результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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"Возникла проблема". СМИ узнали планы офиса Зеленского на выборы на Украине
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УкраинаВ миреРоссияСергей Лавров
 
 
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