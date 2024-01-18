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В Великобритании призвали выразить вотум недоверия Сунаку, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
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14:27 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/votum-1922109276.html
В Великобритании призвали выразить вотум недоверия Сунаку, пишут СМИ
В Великобритании призвали выразить вотум недоверия Сунаку, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
В Великобритании призвали выразить вотум недоверия Сунаку, пишут СМИ
Несколько британских депутатов направили письма с просьбой инициировать процедуру вотума недоверия премьер-министру страны Риши Сунаку после принятия в палате... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:27
2024-01-18T14:27
в мире
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Несколько британских депутатов направили письма с просьбой инициировать процедуру вотума недоверия премьер-министру страны Риши Сунаку после принятия в палате общин (нижняя палата парламента) законопроекта о высылке мигрантов в Руанду, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источник. Многие консерваторы ранее выступали за ужесточение законопроекта и отказывались поддерживать существующий вариант документа. Это привело к расколу среди тори, британские СМИ сообщали, что Сунак столкнулся с самым серьезным "бунтом" за период своего пребывания на посту. "Несколько" писем недоверия были поданы прошлой ночью", - говорится в сообщении телеканала. Как напоминает Sky News, для инициации вотума недоверия премьеру необходимо, чтобы 15% парламентариев-консерваторов подали соответствующие письма в руководящий комитет партии (так называемый "Комитет 1922"). В настоящий момент это равноценно 53 прошениям, сообщает телеканал. При этом отмечается, что 67 сопартийцев Сунака выступали за принятие поправок для ужесточения законопроекта, что шло вразрез с позицией правительства. Ранее Верховный суд Великобритании окончательно признал незаконными планы британских властей по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. После этого премьер-министр Риши Сунак заявил о намерении представить новое "чрезвычайное законодательство", чтобы планы по высылке нелегалов не могли быть снова заблокированы. В декабре законопроект о высылке беженцев в Руанду был одобрен палатой общин во втором чтении. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240113/sunak-1921098411.html
https://ria.ru/20240113/rada-1921093880.html
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в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
В Великобритании призвали выразить вотум недоверия Сунаку, пишут СМИ

Sky News: несколько депутатов подали письма с просьбой о вотуме недоверия Сунаку

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Несколько британских депутатов направили письма с просьбой инициировать процедуру вотума недоверия премьер-министру страны Риши Сунаку после принятия в палате общин (нижняя палата парламента) законопроекта о высылке мигрантов в Руанду, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источник.
Многие консерваторы ранее выступали за ужесточение законопроекта и отказывались поддерживать существующий вариант документа. Это привело к расколу среди тори, британские СМИ сообщали, что Сунак столкнулся с самым серьезным "бунтом" за период своего пребывания на посту.
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"Несколько" писем недоверия были поданы прошлой ночью", - говорится в сообщении телеканала.
Как напоминает Sky News, для инициации вотума недоверия премьеру необходимо, чтобы 15% парламентариев-консерваторов подали соответствующие письма в руководящий комитет партии (так называемый "Комитет 1922"). В настоящий момент это равноценно 53 прошениям, сообщает телеканал.
При этом отмечается, что 67 сопартийцев Сунака выступали за принятие поправок для ужесточения законопроекта, что шло вразрез с позицией правительства.
Ранее Верховный суд Великобритании окончательно признал незаконными планы британских властей по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. После этого премьер-министр Риши Сунак заявил о намерении представить новое "чрезвычайное законодательство", чтобы планы по высылке нелегалов не могли быть снова заблокированы. В декабре законопроект о высылке беженцев в Руанду был одобрен палатой общин во втором чтении.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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