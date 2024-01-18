https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html

Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2024 году

Военная пенсия 2024: будет ли повышение у военнослужащих

Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2024 году

Военная пенсия - ежемесячное содержание, выплачиваемое государством военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых . От чего зависит ее размер, на какие... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:22

2024-01-18T13:22

2024-01-18T13:22

общество

пенсия

пенсионная реформа в россии

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Военная пенсия - ежемесячное содержание, выплачиваемое государством военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых . От чего зависит ее размер, на какие дополнительные выплаты могут рассчитывать военные пенсионеры, будет ли повышение или индексация пенсии в 2024 году для тех, кто проходил военную службу и достиг пенсионного возраста, последние новости законодательства и комментарии юристов, - в материале РИА Новости.Военная пенсияПенсия военнослужащих — это ежемесячная выплата, назначаемая государством после выхода сотрудника определенных госструктур на заслуженных отдых. Также такую пенсию могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца.Кому положенаПо словам Клавдии Бакуменко, руководителя отдела правового сопровождения клиентов компании, перечень лиц, имеющих право на получение военной пенсии, представлен в ст. 1 Закона №4468-1. Пенсионное обеспечение распространяется на бывших военнослужащих по контракту и их семей, проходивших службу в:Также закон говорит о лицах, которые приравнены к проходившим военную службу по контракту:Есть другая категория военнослужащих, участвующих в качестве мобилизованных, добровольцев и контрактников в СВО. Их пенсионное обеспечение регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Эти военнослужащие будут получать обычную страховую пенсию, поскольку они не являлись кадровыми военными. Но при определении их пенсионных прав имеются особенности: период участия в СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере, — отметила доцент кафедры частного права Государственного университета управления Светлана Титор.Законодательно определена третья категория военнослужащих — лица, проходившие военную службу по призыву. Эти граждане имеют право только на пенсию по инвалидности, если их инвалидность была получена в период срочной службы.Условия назначенияПолучать военную пенсию могут граждане после ухода со службы по причинам, установленным в федеральном законе о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу.За выслугу летПенсия за выслугу лет назначается, когда военный достигает установленного стажа и возраста.По закону такая пенсия полагается, если:В таком случае выплаты доступны уволенным со службы после достижения предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, — рассказала РИА Новости юрист Ольга Скобцева.В воинский стаж входят годы работы в Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, в гражданских министерствах и организациях, если военный остался на военной службе или в составе силовых структур, а также другие указанные в законе периоды.Офицерам и военным начальникам в выслугу лет засчитывают до 5 лет учебы до выхода на службу. Один год обучения будет равен 6 месяцам службы.Служба в особых условиях засчитывается в выслугу лет в льготном исчислении. Например, месяц работы в странах, где велись боевые действия, засчитывают за два. Также к особым условиям относят службу в районах Крайнего Севера и на должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.По инвалидностиПенсия по инвалидности назначается военному, если он получил серьезный ущерб здоровью во время службы или в течение трех месяцев после увольнения. При этом инвалидность должна являться следствием болезни или травмы, приобретенной на работе, согласно пункту 2 статьи 8 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". При этом неважно, сколько лет пенсионер прослужил в госструктуре.Инвалидность устанавливает медико-социальная экспертиза или военно-врачебная комиссия военного округа, где военный проходил службу.Для контрактниковПорядок выплат военнослужащему по контракту в связи с инвалидностью указан в ст. 22–23 Закона РФ № 4468-1. Сумма зависит от группы инвалидности, на данный момент она составляет:Для призывниковОсобенности назначения пенсии призывникам прописаны в статье 15 Федерального закона № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года. Размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, зависит от причины и группы инвалидности и устанавливается в процентах к социальной пенсии. Военнослужащим по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, пенсии по инвалидности устанавливаются в размере 300%, 250% или 175% социальной пенсии соответственно для 1, 2 или 3 группы инвалидности. Военнослужащим по призыву, ставшим инвалидами вследствие заболевания, полученного в период военной службы, пенсии по инвалидности устанавливаются в размере 250%, 200% или 150% социальной пенсии соответственно для 1, 2 или 3 группы инвалидности.По потере кормильцаНетрудоспособным членам семьи военного полагается пенсия по потере кормильца, в случае его:На ежемесячные выплаты по потере кормильца-военного могут претендовать:"Военная пенсия по потери кормильца назначается со дня смерти кормильца, но не ранее дня, до которого ему выплачены денежное довольствие или военная пенсия. Кроме следующих случаев назначения военной пенсии членам семьи с более поздних сроков: членам семьи, приобретшим право на военную пенсию после смерти кормильца в связи с достижением пенсионного возраста или установлением им инвалидности, - со дня достижения этого возраста или установления инвалидности; родителям или супругу, приобретшим право на военную пенсию в связи с утратой ими источника средств к существованию, - со дня обращения за военной пенсией", - объясняет Лидия Мазур, доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета "Синергия".Вдове военного пенсионераВдовы военных, погибших при определенных условиях, могут претендовать сразу на две пенсии: по потере кормильца и любую другую (по старости, по инвалидности). Такое право предоставляется женщинам, не вступившим в новый брак.После заключения нового брачного союза право на получение пенсии по потере кормильца сохранится, а вот на вторую пенсию - аннулируется, - сообщила Ольга Скобцева.Вторая пенсия для военного пенсионераСтраховая пенсия по старости может стать второй пенсией для отставника. Такое право для него наступит, если он, выйдя на заслуженный отдых, устроится на работу на "гражданке".При этом трудоустройство должно быть официальным. Если работодатель не будет отчислять пенсионные взносы, право на страховую пенсию не возникнет, — пояснила эксперт.Чтобы одновременно получать военную и страховую пенсию, необходимо выполнить следующие требования:В связи с принятой пенсионной реформой требования к этим показателям будут возрастать ежегодно. В 2025 году нужно будет иметь 30 баллов и минимум 15 лет стажа. В дальнейшем эти цифры расти не будут. А вот пенсионный возраст перестанет увеличиваться только в 2028-м. Начиная с этого года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины - в 65 лет.В конце ноября 2023 года были приняты изменения в Федеральный закон, касающийся определения размера страховой пенсии в 2024 году. С 1 января 2024 размер страховой пенсии вырастет на 7,5% и составит 8134,88 руб. На 7,5% увеличится стоимость одного пенсионного коэффициента и станет равна 133,05 руб. Изменения в размере пенсии в 2024 году коснутся более 32 миллионов россиян, при этом бюджетные расходы составят около 234 миллиардов рублей. 2024 — это последний год, когда страховую пенсию будут индексировать один раз в год. С 2025 индексация будет проходить дважды — 1 февраля и 1 августа. Причем первый размер индексации будет зависеть от уровня инфляции, а второй — от уровня доходов бюджета Социального Фонда России, — рассказала муниципальный депутат двух созывов Елена Романенко.Надбавки военнымПо словам Лидии Мазур, кроме военной пенсии существуют различные социальные выплаты. К ним относятся:Если кроме военного стажа имеется гражданский, то при достижении пенсионного возраста и минимальных пенсионных коэффициентов положена гражданская пенсия. В том числе гражданская пенсия положена и для военных пенсионеров, которые занимались предпринимательской деятельностью и платили за себя страховые взносы при соблюдении указанных условий по стажу и минимальных пенсионных коэффициентов. Повышение пенсииС 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. Так, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия (как и в 2023 году), а с 1 октября 2024 года — 89,32%, — отметила Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Чтобы было понятно, разъясним, что понижающий коэффициент — это процент корректировки пенсии военных, размер которого устанавливался в конце каждого года на протяжении нескольких последних лет. Применение этого коэффициента приводило к тому, что бывшие военнослужащие получали назначенную им пенсию не в 100% размере, а немного ниже.Индексация пенсииВоенные пенсии подлежат обязательной ежегодной индексации в соответствии с тарифами, установленными в конкретной местности проживания пенсионера.“В случае если пенсионер проживал в районах Крайнего Севера в течение 15 лет или приравненных местностях в течение 20 лет, при выезде с этой местности размер пенсии начисляется в прежнем повышенном размере. Если же пенсионер проходил службу в районах Крайнего Севера в течение 15 лет или приравненных местностях в течение 20 лет, но денежный коэффициент в месте проживания не был установлен или установлен в понижающем размере, чем в местности прохождения службы, то пенсия начисляется в размере по последнему месту службы в районах Крайнего Севера или приравненных местностях. При этом, коэффициент не может превышать 1,5”, - отмечает Клавдия Бакуменко.Уровень индексации пенсий зависит и от годовой инфляции, определяемой ежегодно в IV квартале. По этим данным вносятся изменения в соответствующие законодательные акты, устанавливающие размеры индексации пенсии на следующий год.По словам Елены Романенко, с 1 октября 2024 года пенсии военных и других силовиков увеличатся на 4,5%. Эта мера затронет порядка 3 миллионов человек. Точный размер военной пенсии зависит от звания, должности и продолжительности службы.Ранее с 1 октября 2023 года пенсионное обеспечение военнослужащих индексировалось на 10,5%Размер пенсии военнослужащимРазмер пенсии за выслугу лет военнослужащим установлен следующий:Пенсия за выслугу лет для инвалидов выше обычной. Прибавка рассчитывается в процентах к социальной пенсии и зависит от группы — первой, второй или третьей. Исходя из этого рассчитывается и размер военной пенсии, назначенной по причине получения инвалидности. На сумму влияют и сами причины.Размер пенсии по потере кормильца зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию дают каждому нетрудоспособному члену семьи в процентах от денежного довольствия кормильца. 50% полагается:Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия военного.Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее назначат каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:Расчет пенсии военнослужащимФормула для расчета пенсии военного по выслуге лет: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД — ставка сотрудника, предусмотренная по должности; ОЗ — ставка, начисляемая в соответствии со званием; ПК — понижающий коэффициент.Прибавку к пенсии за выслугу лет инвалидам рассчитывают в процентах к социальной пенсии.Для военных, получивших травму на службе:Для военных с заболеванием, трудовым увечьем, а также для участников Великой Отечественной войны:Для награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда":Военная пенсия по инвалидности для призывников рассчитывается в процентах от социальной пенсии.Размер из-за военной травмы:Размер из-за заболевания, полученного во время службы:Военная пенсия по инвалидности для офицерского состава, прапорщиков, мичманов и контрактников, сотрудников силовых ведомств рассчитывается в процентах от денежного довольствия.Размер из-за травмы:Размер из-за заболевания, полученного во время службы:Размер пенсии по потере кормильца-военного зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию в 50% от денежного довольствия дают каждому нетрудоспособному члену семьи. Она полагается следующим категориям граждан:Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия.Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее будут выплачивать каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:Как оформить, куда обращатьсяЧтобы получать пенсию по выслуге лет, нужно подать пакет документов в пенсионный орган силового ведомства, в котором служил военный (Минобороны, МВД, ФСИН, ФСБ и т.д.).Документы можно направить лично или отправить по почте. Их рассмотрение обычно занимает от 2 до 3 месяцев и зависит от сроков получения военкоматом или другим уполномоченным органом личного дела с денежным аттестатом военнослужащего. Днем обращения за назначением военной пенсии является дата подачи заявления о ее назначении.Необходимые документыПо словам Лидии Мазур, для получения военной пенсии необходимо подать пакет документов, включающий:СрокиВоенная пенсия по выслуге лет назначается со дня увольнения со службы, но не ранее дня, до которого им выплачено денежное довольствие при увольнении. Военная пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности. Военная пенсия по потери кормильца – со дня смерти кормильца, но не ранее дня, до которого ему выплачены денежное довольствие или военная пенсия. При несвоевременном обращении военная пенсия за прошлое время назначается со дня возникновения права на военную пенсию, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню обращения за ней, - объясняет эксперт.“Рассмотрение поступивших документов зависит от конкретного вида военной пенсии. Срок назначения пенсии варьируется от 1 календарного дня до 3 месяцев. Пенсионный орган обязан рассмотреть все поступившие документы в течение 10 дней. В случае отсутствия какой-либо документации, пенсионный орган запрашивает недостающие документы и вновь обязуется рассмотреть в 10-дневный срок все поступившие документы. На практике срок рассмотрения составляет от 2 до 3 месяцев, в зависимости от скорости поступления в пенсионный орган всех документов военнослужащего”, - говорит Клавдия Бакуменко.ЗаконодательствоПо словам Клавдии Бакуменко, все основные вопросы в области пенсионного обеспечения военнослужащих регулируются Законом РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".Изменения в 2024 годуОсновным приоритетом расходов федерального бюджета является выполнение социальных обязательств государства.Подписанный 27 ноября президентом России Владимиром Путиным Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", а также пакет взаимосвязанных бюджетообразующих законов предусматривает повышение ряда социальных выплат на уровень или выше уровня официальной инфляции в следующем году.- Так, бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предусматривает индексацию социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2024 на 7,5% (в 2025 — на 9,5%, 2026 — на 10,3%), страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2024 года на 7,5% (в 2025 — с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля на 2,2%; в 2026 — с 1 февраля на 4,0%, с 1 апреля на 2,3%), — рассказал Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ.Ежегодная индексация пенсии лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, будет произведена на уровень инфляции с 1 октября 2024 года, а индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней произойдет с 1 января, индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению будет происходить с 1 апреля.По словам эксперта, в 2024 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих составит 365 346,6 руб. (+15732,6 руб.).Последние новостиПодписанным 12 декабря президентом России абсолютно новым Федеральным законом "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, предусматриваются особенности предоставления отдельных мер государственной поддержки в сфере занятости населения. В том числе, государством будет оказываться содействие приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили прохождение военной службы. Тем, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о пребывании в добровольческом формировании, а также членам их семей предоставляется право на оказание органами службы занятости содействия по приоритетному трудоустройству.- Принятыми ранее и вступающими в силу законодательными актами предусматривается сохранение повышенной военной пенсии для военных пенсионеров, вернувшихся на службу вне зависимости от их должности, члены их семей сохраняют право пользования служебным жильем по предыдущему месту службы, для участников СВО предусмотрены квоты при поступлении на бюджетные места в высшие учебные заведения, а для их детей — внеочередной порядок принятия в школы и детские сады по месту жительства и т.д., — сказал Игорь Семеновский.В целом, с момента начала специальной военной операции Государственная Дума приняла более 75 законов по поддержке военнослужащих и членов их семей. Все участники специальной военной операции, ополченцы ДНР и ЛНР, иные участники боевых действий получат статус ветерана/инвалида боевых действий.

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https://ria.ru/20221122/pensii-1833419310.html

https://ria.ru/20221101/dovolstvie-1828390331.html

https://ria.ru/20221026/popravki-1826954092.html

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825126053.html

https://ria.ru/20221011/stazh-1823141964.html

https://ria.ru/20221001/dovolstvie-1820780346.html

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общество, пенсия, пенсионная реформа в россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), военные, пенсионеры