https://ria.ru/20240118/vnukovo-1922057762.html
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты - РИА Новости, 18.01.2024
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты
Аэропорт Внуково в четверг временно вводил ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас он работает штатно, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:46
2024-01-18T12:46
2024-01-18T13:07
внуково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Аэропорт Внуково в четверг временно вводил ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас он работает штатно, сообщили в авиагавани."По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в заявлении.Уточняется, что по согласованию с РЦ ОрВД с 12:00 мск авиагавань возобновила прием воздушных судов, а с 12:30 мск — прием и вылет.
https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html
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внуково (аэропорт), общество
Внуково (аэропорт), Общество
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты
Аэропорт Внуково днем 18 января временно закрывали на прием и вылет самолетов
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Аэропорт Внуково в четверг временно вводил ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас он работает штатно, сообщили в авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в заявлении.
Уточняется, что по согласованию с РЦ ОрВД с 12:00 мск авиагавань возобновила прием воздушных судов, а с 12:30 мск — прием и вылет.
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