https://ria.ru/20240118/vnukovo-1922057762.html

Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты

Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты - РИА Новости, 18.01.2024

Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты

Аэропорт Внуково в четверг временно вводил ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас он работает штатно, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:46

2024-01-18T12:46

2024-01-18T13:07

внуково (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Аэропорт Внуково в четверг временно вводил ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас он работает штатно, сообщили в авиагавани."По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в заявлении.Уточняется, что по согласованию с РЦ ОрВД с 12:00 мск авиагавань возобновила прием воздушных судов, а с 12:30 мск — прием и вылет.

https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html

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2024

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внуково (аэропорт), общество