Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина
Австралийский министр: вертолеты Taipan продадут не Киеву, а на запчасти
© AP Photo / ADF/Mr Bradley RichardsonВертолет MRH-90 Taipan австралийской армии
© AP Photo / ADF/Mr Bradley Richardson
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Австралии продадут на запчасти выведенные из эксплуатации вертолеты MRH-90 Taipan вместо отправки их на Украину, несмотря на официальные запросы Киева, заявил в четверг министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в эфире радиостанции ABC NewsRadio.
Украина сделала запрос на выведенные из эксплуатации MRH-90 еще в декабре 2023 года. В начале января нынешнего года Канберра решила утилизировать парк вертолетов, несмотря на запросы Киева.
"Фюзеляжи вертолетов будут утилизированы экологически безопасным способом, а отдельные компоненты будут проданы владельцам других вариантов этого вертолета, потому что никто не заинтересован в покупке фюзеляжей", - заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой. Также он отметил, что НАТО и авиастроительная компания Airbus отказались покупать старые MRH-90 Taipan, сославшись на их непригодное для полетов состояние.
По словам Пэта Конроя, Канберра продолжит помогать Киеву. Он уточнил, что с начала СВО Австралия предоставила Украине военную помощь в размере 730 миллионов австралийских долларов (480 миллионов долларов).
Ранее австралийские вооруженные силы сообщили, что прекращают летать на вертолетах Taipan раньше намеченного срока. В конце июля четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.