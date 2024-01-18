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Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина - РИА Новости, 18.01.2024
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18:23 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/vertolety-1922188840.html
Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина
Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина - РИА Новости, 18.01.2024
Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина
Власти Австралии продадут на запчасти выведенные из эксплуатации вертолеты MRH-90 Taipan вместо отправки их на Украину, несмотря на официальные запросы Киева,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:23
2024-01-18T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
австралия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Австралии продадут на запчасти выведенные из эксплуатации вертолеты MRH-90 Taipan вместо отправки их на Украину, несмотря на официальные запросы Киева, заявил в четверг министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в эфире радиостанции ABC NewsRadio. Украина сделала запрос на выведенные из эксплуатации MRH-90 еще в декабре 2023 года. В начале января нынешнего года Канберра решила утилизировать парк вертолетов, несмотря на запросы Киева. "Фюзеляжи вертолетов будут утилизированы экологически безопасным способом, а отдельные компоненты будут проданы владельцам других вариантов этого вертолета, потому что никто не заинтересован в покупке фюзеляжей", - заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой. Также он отметил, что НАТО и авиастроительная компания Airbus отказались покупать старые MRH-90 Taipan, сославшись на их непригодное для полетов состояние. По словам Пэта Конроя, Канберра продолжит помогать Киеву. Он уточнил, что с начала СВО Австралия предоставила Украине военную помощь в размере 730 миллионов австралийских долларов (480 миллионов долларов). Ранее австралийские вооруженные силы сообщили, что прекращают летать на вертолетах Taipan раньше намеченного срока. В конце июля четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240117/avstraliya-1921928353.html
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в мире, украина, австралия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австралия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина

Австралийский министр: вертолеты Taipan продадут не Киеву, а на запчасти

© AP Photo / ADF/Mr Bradley RichardsonВертолет MRH-90 Taipan австралийской армии
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / ADF/Mr Bradley Richardson
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Австралии продадут на запчасти выведенные из эксплуатации вертолеты MRH-90 Taipan вместо отправки их на Украину, несмотря на официальные запросы Киева, заявил в четверг министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в эфире радиостанции ABC NewsRadio.
Украина сделала запрос на выведенные из эксплуатации MRH-90 еще в декабре 2023 года. В начале января нынешнего года Канберра решила утилизировать парк вертолетов, несмотря на запросы Киева.
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"Фюзеляжи вертолетов будут утилизированы экологически безопасным способом, а отдельные компоненты будут проданы владельцам других вариантов этого вертолета, потому что никто не заинтересован в покупке фюзеляжей", - заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой. Также он отметил, что НАТО и авиастроительная компания Airbus отказались покупать старые MRH-90 Taipan, сославшись на их непригодное для полетов состояние.
По словам Пэта Конроя, Канберра продолжит помогать Киеву. Он уточнил, что с начала СВО Австралия предоставила Украине военную помощь в размере 730 миллионов австралийских долларов (480 миллионов долларов).
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Ранее австралийские вооруженные силы сообщили, что прекращают летать на вертолетах Taipan раньше намеченного срока. В конце июля четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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