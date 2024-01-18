https://ria.ru/20240118/vertolety-1921974064.html

Российские вертолеты уничтожили украинскую бронетехнику в ЛНР

Российские вертолеты уничтожили украинскую бронетехнику в ЛНР - РИА Новости, 18.01.2024

Российские вертолеты уничтожили украинскую бронетехнику в ЛНР

Российские вертолётчики уничтожили бронетехнику и живую силу украинских войск на направлении Сватово-Кременная в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:06

2024-01-18T05:06

2024-01-18T05:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ка-52 "аллигатор"

ми-8 амтш

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские вертолётчики уничтожили бронетехнику и живую силу украинских войск на направлении Сватово-Кременная в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневой поддержки выполнила боевой вылет на направлении Сватово-Кременная в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате выполнения задачи экипаж Ка-52 авиационными средствами поражения уничтожил бронированную технику и живую силу противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей, подчеркнули в МО РФ. После выполнения боевой задачи группа вернулась на аэродром вылета. Минобороны России также выложило видеоролик, на котором виден момент нанесения удара и отстрела тепловых ловушек как из кабины Ка-52, так и из сопровождающего его Ми-8. "Получили боевую задачу в составе поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки, прибыли на вертолет. Боевую задачу выполнили без замечаний", - рассказал о выполнении боевого вылета сержант с позывным "Фантом".

https://ria.ru/20240118/desantniki-1921973313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш