https://ria.ru/20240118/vengriya-1922220873.html

Венгрия возмутилась намерением ЕП подать в суд за разморозку ее денег

Венгрия возмутилась намерением ЕП подать в суд за разморозку ее денег - РИА Новости, 18.01.2024

Венгрия возмутилась намерением ЕП подать в суд за разморозку ее денег

Будапешт считает намерение Европарламента подать в суд на Еврокомиссию за разморозку денег Венгрии возмутительной практикой и отвергает, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T21:49

2024-01-18T21:49

2024-01-18T21:49

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венгрия

будапешт

брюссель

виктор орбан

еврокомиссия

евросоюз

европарламент

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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Будапешт считает намерение Европарламента подать в суд на Еврокомиссию за разморозку денег Венгрии возмутительной практикой и отвергает, заявили РИА Новости в правительстве страны. В четверг депутаты Европарламента, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, поручили юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать более 10 миллиардов евро для Венгрии и возможность подачи иска в Суд ЕС. Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. "Европейский парламент привычным образом в очередной раз пытается при помощи шантажа оказать давление на венгерское правительство, на этот раз желая привлечь Еврокомиссию к суду за разморозку для Венгрии тех 10,2 миллиарда евро, которые ей по праву причитаются. Правительство Венгрии считает такую ​​практику Европарламента возмутительной и полностью ее отвергает", - заявили в правительстве. Перед началом декабрьского саммита Евросоюза Еврокомиссия сообщила, что разблокировала 10,2 миллиарда евро финансирования для Венгрии. До этого ЕК якобы "совершенно неожиданно" получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрия долго не могла добиться бюджетных денег ЕС. Евродепутаты выразили подозрения, что деньги Будапешту разморозили как раз накануне саммита, чтобы добиться большей сговорчивости венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам". Тем не менее на саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу. Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. Еврокомиссия до сих пор рассчитывает согласовать масштабное финансирование Киева, несмотря на противодействие Венгрии. Депутаты Европарламента опасаются, что Еврокомиссия вновь пойдет на неприемлемые, по их мнению, уступки венгерскому премьеру. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

https://ria.ru/20240106/evro-1919846548.html

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

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в мире, венгрия, будапешт, брюссель, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, европарламент