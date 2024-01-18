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Будапешт выступил против политики Брюсселя в области ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 18.01.2024
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21:22 18.01.2024 (обновлено: 21:57 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/vengriya-1922218582.html
Будапешт выступил против политики Брюсселя в области ЛГБТ*-пропаганды
Будапешт выступил против политики Брюсселя в области ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 18.01.2024
Будапешт выступил против политики Брюсселя в области ЛГБТ*-пропаганды
Венгрия не пойдет на уступки Еврокомиссии в вопросах нелегальной миграции и ЛГБТ*-пропаганды среди детей, это за пределами красной линии для нее, заявили РИА... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:22
2024-01-18T21:57
в мире
венгрия
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Венгрия не пойдет на уступки Еврокомиссии в вопросах нелегальной миграции и ЛГБТ*-пропаганды среди детей, это за пределами красной линии для нее, заявили РИА Новости в правительстве страны.В венгерском кабмине напомнили, что Еврокомиссия в декабре 2023 года разморозила для Венгрии около 10,2 миллиардов евро из средств ЕС, однако более 20 миллиардов евро по-прежнему остаются заблокированы."Как мы узнали в среду от (председателя ЕК - ред.) Урсулы фон дер Ляйен, это может быть связано с правами ЛГБТК* и миграцией", - отметили в правительстве."Хотя правительства премьер-министра Виктора Орбана продемонстрировали большую готовность сотрудничать с Брюсселем и находить компромиссы во всех областях, где это было возможно, наш закон о защите детей (который Брюссель называет законом ЛГБТК*, но на самом деле речь идет о защите наших детей) и миграционная политика далеко за пределами красной линии. И поэтому мы продолжим отстаивать интересы и решения венгерского народа", - говорится в сообщении венгерского правительства.Там также добавили, что позиция венгерского правительства по обоим вопросам "была ранее подтверждена двумя референдумами".Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ*-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ*-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html
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в мире, венгрия, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Виктор Орбан
Будапешт выступил против политики Брюсселя в области ЛГБТ*-пропаганды

Венгрия заявила, что не пойдет на уступки ЕК в вопросах ЛГБТ-пропаганды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Венгрия не пойдет на уступки Еврокомиссии в вопросах нелегальной миграции и ЛГБТ*-пропаганды среди детей, это за пределами красной линии для нее, заявили РИА Новости в правительстве страны.
В венгерском кабмине напомнили, что Еврокомиссия в декабре 2023 года разморозила для Венгрии около 10,2 миллиардов евро из средств ЕС, однако более 20 миллиардов евро по-прежнему остаются заблокированы.
"Как мы узнали в среду от (председателя ЕК - ред.) Урсулы фон дер Ляйен, это может быть связано с правами ЛГБТК* и миграцией", - отметили в правительстве.
"Хотя правительства премьер-министра Виктора Орбана продемонстрировали большую готовность сотрудничать с Брюсселем и находить компромиссы во всех областях, где это было возможно, наш закон о защите детей (который Брюссель называет законом ЛГБТК*, но на самом деле речь идет о защите наших детей) и миграционная политика далеко за пределами красной линии. И поэтому мы продолжим отстаивать интересы и решения венгерского народа", - говорится в сообщении венгерского правительства.
Там также добавили, что позиция венгерского правительства по обоим вопросам "была ранее подтверждена двумя референдумами".
Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ*-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ*-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.
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29 декабря 2023, 08:00
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В миреВенгрияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВиктор Орбан
 
 
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