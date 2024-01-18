Будапешт выступил против политики Брюсселя в области ЛГБТ*-пропаганды
Венгрия заявила, что не пойдет на уступки ЕК в вопросах ЛГБТ-пропаганды
Города мира. Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Венгрия не пойдет на уступки Еврокомиссии в вопросах нелегальной миграции и ЛГБТ*-пропаганды среди детей, это за пределами красной линии для нее, заявили РИА Новости в правительстве страны.
В венгерском кабмине напомнили, что Еврокомиссия в декабре 2023 года разморозила для Венгрии около 10,2 миллиардов евро из средств ЕС, однако более 20 миллиардов евро по-прежнему остаются заблокированы.
"Как мы узнали в среду от (председателя ЕК - ред.) Урсулы фон дер Ляйен, это может быть связано с правами ЛГБТК* и миграцией", - отметили в правительстве.
"Хотя правительства премьер-министра Виктора Орбана продемонстрировали большую готовность сотрудничать с Брюсселем и находить компромиссы во всех областях, где это было возможно, наш закон о защите детей (который Брюссель называет законом ЛГБТК*, но на самом деле речь идет о защите наших детей) и миграционная политика далеко за пределами красной линии. И поэтому мы продолжим отстаивать интересы и решения венгерского народа", - говорится в сообщении венгерского правительства.
Там также добавили, что позиция венгерского правительства по обоим вопросам "была ранее подтверждена двумя референдумами".
Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ*-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ*-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России