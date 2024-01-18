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В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах - РИА Новости, 18.01.2024
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Туризм
 
15:13 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/uzbekistan-1922112074.html
В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах
В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах - РИА Новости, 18.01.2024
В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах
Магазины duty free откроют в курортных зонах для иностранных туристов в Узбекистане, зарубежные гости также смогут покупать слитки из драгметаллов в вендинговых РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:13
2024-01-18T15:13
туризм
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туристы
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ТАШКЕНТ, 18 янв – РИА Новости. Магазины duty free откроют в курортных зонах для иностранных туристов в Узбекистане, зарубежные гости также смогут покупать слитки из драгметаллов в вендинговых автоматах, сообщает в четверг пресс-служба министерства юстиции страны. По данным пресс-службы, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшему активизации внутреннего туризма". "Согласно указу, будут возведены крупные торговые комплексы (Luxury tourism village), состоящие из магазинов беспошлинной торговли (duty free) и торговых магазинов известных международных брендов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста. В соответствии с документом, такие комплексы будут открыты на территории туристско-рекреационной зоны "Заамин" в Джизакской области, а также международного всесезонного курорта "Чимган" и горнолыжного курорта "Амирсой" под Ташкентом. С 2024 года в магазинах национальных ювелирных изделий разрешается устанавливать вендинговые автоматы по реализации мерных слитков из драгоценных металлов, произведенных в Узбекистане, а также памятных денежных знаков Центрального банка страны, уточняет минюст. По данным официальной статистики, общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2022 годом, до 6,6 миллиона человек. Туристы из России традиционно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
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новости - туризм, туризм, туристы, узбекистан, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Узбекистан, куда можно лететь
В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах

В Узбекистане для туристов откроют duty free и продажу драгметаллов в автоматах

© Depositphotos.com / zazdravnaya@gmail.comВид на Ташкент, Узбекистан
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Depositphotos.com / zazdravnaya@gmail.com
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 18 янв – РИА Новости. Магазины duty free откроют в курортных зонах для иностранных туристов в Узбекистане, зарубежные гости также смогут покупать слитки из драгметаллов в вендинговых автоматах, сообщает в четверг пресс-служба министерства юстиции страны.
По данным пресс-службы, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшему активизации внутреннего туризма".
"Согласно указу, будут возведены крупные торговые комплексы (Luxury tourism village), состоящие из магазинов беспошлинной торговли (duty free) и торговых магазинов известных международных брендов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста.
В соответствии с документом, такие комплексы будут открыты на территории туристско-рекреационной зоны "Заамин" в Джизакской области, а также международного всесезонного курорта "Чимган" и горнолыжного курорта "Амирсой" под Ташкентом.
С 2024 года в магазинах национальных ювелирных изделий разрешается устанавливать вендинговые автоматы по реализации мерных слитков из драгоценных металлов, произведенных в Узбекистане, а также памятных денежных знаков Центрального банка страны, уточняет минюст.
По данным официальной статистики, общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2022 годом, до 6,6 миллиона человек. Туристы из России традиционно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
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