https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922137006.html

СМИ: арабские страны готовят план по решению конфликта Палестины и Израиля

СМИ: арабские страны готовят план по решению конфликта Палестины и Израиля - РИА Новости, 18.01.2024

СМИ: арабские страны готовят план по решению конфликта Палестины и Израиля

Арабские страны намерены вскоре представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства, сообщает газета Financial... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:42

2024-01-18T15:42

2024-01-18T15:45

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ближний восток

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Арабские страны намерены вскоре представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. "Арабские государства работают над инициативой по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе в рамках более широкого плана, который мог бы предложить Израилю нормализацию отношений, если бы он согласился на "необратимые" шаги по созданию палестинского государства", - говорится в сообщении издания. Как отмечает чиновник, арабские страны надеются представить план в течение нескольких недель в попытке положить конец войне Израиля с ХАМАС (палестинское движение - ред.) и предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке. Издание пишет, что арабские страны уже обсудили этот план с США и европейскими странами. Инициатива также предусматривает признание западными странами палестинского государства и поддержку его полноправного членства в ООН. "Реальная проблема в том, что вам нужна надежда для палестинцев, это не может быть просто экономическая выгода или устранение символов оккупации", - приводит газета слова чиновника. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,4 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240118/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году