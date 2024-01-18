Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ukreprayon-1921974196.html
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.01.2024
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:08
2024-01-18T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910187042_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_7664d14dd0663fccb1f2ba5736a004b7.jpg
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепленные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что после получения координат расчеты РСЗО в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям. По данным оборонного ведомства, важную роль в нанесении удара играет точное наведение, которое обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов. "Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии", - рассказали в Минобороны.
https://ria.ru/20240118/vertolety-1921974064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910187042_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_d0543c25d85c7261eb523d0966986dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепленные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что после получения координат расчеты РСЗО в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям. По данным оборонного ведомства, важную роль в нанесении удара играет точное наведение, которое обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.
"Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии", - рассказали в Минобороны.
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Российские вертолеты уничтожили украинскую бронетехнику в ЛНР
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала