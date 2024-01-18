https://ria.ru/20240118/ukreprayon-1921974196.html

Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.01.2024

Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:08

2024-01-18T05:08

2024-01-18T05:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепленные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что после получения координат расчеты РСЗО в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям. По данным оборонного ведомства, важную роль в нанесении удара играет точное наведение, которое обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов. "Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии", - рассказали в Минобороны.

https://ria.ru/20240118/vertolety-1921974064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, безопасность