https://ria.ru/20240118/ukreprayon-1921974196.html
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.01.2024
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:08
2024-01-18T05:08
2024-01-18T05:08
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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепленные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что после получения координат расчеты РСЗО в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям. По данным оборонного ведомства, важную роль в нанесении удара играет точное наведение, которое обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов. "Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии", - рассказали в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепленные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что после получения координат расчеты РСЗО в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям. По данным оборонного ведомства, важную роль в нанесении удара играет точное наведение, которое обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.
"Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии", - рассказали в Минобороны.
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