https://ria.ru/20240118/ukraina-1922180541.html

НАТО заявила, что "не ждет чудес" ни от одной из сторон на Украине

НАТО заявила, что "не ждет чудес" ни от одной из сторон на Украине - РИА Новости, 18.01.2024

НАТО заявила, что "не ждет чудес" ни от одной из сторон на Украине

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что "не ждет чудес ни от одной из сторон" в конфликте на Украине в 2024 году. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:54

2024-01-18T17:54

2024-01-18T18:08

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что "не ждет чудес ни от одной из сторон" в конфликте на Украине в 2024 году."Я бы сказал, что не стоит ждать чудес ни от одной из сторон… Стороны будут искать возможности, использовать их, но, как я сказал, я чудес не жду. Это будет трудно, но мы должны продолжать поддерживать Украину, это самое важное, что мы должны понимать", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов озвучить ожидания на предстоящий год, по итогам заседания в Брюсселе Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов.Центральным событием по ходу конфликта в минувшем году стало широко разрекламированное украинское контрнаступление - оно началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, роб бауэр, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр