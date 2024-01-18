НАТО заявила, что "не ждет чудес" ни от одной из сторон на Украине
Военный комитет НАТО не ждет чудес ни от одной из сторон на Украине в 2024 году
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что "не ждет чудес ни от одной из сторон" в конфликте на Украине в 2024 году.
"Я бы сказал, что не стоит ждать чудес ни от одной из сторон… Стороны будут искать возможности, использовать их, но, как я сказал, я чудес не жду. Это будет трудно, но мы должны продолжать поддерживать Украину, это самое важное, что мы должны понимать", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов озвучить ожидания на предстоящий год, по итогам заседания в Брюсселе Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов.
Центральным событием по ходу конфликта в минувшем году стало широко разрекламированное украинское контрнаступление - оно началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.
Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".